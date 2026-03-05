Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galerías

A Coruña de Antonio Pérez

Antonio Pérez
05/03/2026 22:04
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña vista do Parrote desde o mar
arquivo do reino de galicia
1.
Escena de malla
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña Xardíns de Méndez Núñez co monumento a Emilia Pardo Bazán
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña vista desde Riazor coa Torre de Hércules ao fondo
arquivo do reino de galicia
1.
Antonio Pérez e a súa familia nunha excursión campestre
arquivo do reino de galicia
1.
Vista de praia de Riazor co quiosco da música e as casetas de baño
arquivo do reino de galicia
1.
O fotógrafo Antonio Pérez coas súas ferramentas de traballo
arquivo do reino de galicia
1.
O fotógrafo Antonio Pérez no seu taller
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña A Terraza
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores no parque de fútbol de Riazor
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña Sanatorio de Oza
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña Instituto da Guarda
arquivo do reino de galicia
1.
Procesión da Inmaculada pola rúa Nova
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña grupo de espectadores no campo de fútbol de Monelos
arquivo do reino de galicia
1.
Grupo de xente posando nun campo
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña grupo de homes cun gaiteiro nas escaleiras posteriores do Círculo de Artesanos
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña rapaces na praia do Orzán
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
Retrato de familia parella con tres nenos
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
Grupo de xente nunha romaría
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
Retrato de dúas nenas e un neno no exterior
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña, recollendo algas en Riazor
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña procesión do Sagrado Corazón na rúa Juana de Vega
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña, manifestación na Mariña
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña praia do Parrote. Cárcere real e Capitanía
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña o coro Toxos e Froles no Círculo de Artesanos
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 4
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña o barco Marqués de Amboage atracado na Dársena
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña neno diante dunha carroza de entroido.
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores no campo de fútbol de Monelos
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 8
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 1
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña entroido. Carroza romana polos Cantóns
Antonio Pérez
A Coruña coche e público polos Cantóns, ao fondo Cinema Salón Coruña
1.
A Coruña coche e público polos Cantóns, ao fondo Cinema Salón Coruña
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña entroido Carroza polo Obelisco
Antonio Pérez
arquivo do reino de galicia
1.
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 7
Antonio Pérez
A Coruña carroza de entroido polos Cantóns
1.
A Coruña carroza de entroido polos Cantóns
Antonio Pérez
A Coruña carroza de entroido no Cantón Grande
1.
A Coruña carroza de entroido no Cantón Grande
Antonio Pérez
A Coruña carroza de entroido dedicada a electricidade polo Cantón Grande
1.
A Coruña carroza de entroido dedicada a electricidade polo Cantón Grande
Antonio Pérez
A Coruña Antonio Pérez lendo a prensa en Riazor coas súas fillas, torre de Hércules ao fondo
1.
A Coruña Antonio Pérez lendo a prensa en Riazor coas súas fillas, torre de Hércules ao fondo
Antonio Pérez

