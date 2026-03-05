Galerías
A Coruña de Antonio Pérez
A Coruña vista do Parrote desde o mar
Escena de malla
A Coruña Xardíns de Méndez Núñez co monumento a Emilia Pardo Bazán
A Coruña vista desde Riazor coa Torre de Hércules ao fondo
Antonio Pérez e a súa familia nunha excursión campestre
Vista de praia de Riazor co quiosco da música e as casetas de baño
O fotógrafo Antonio Pérez coas súas ferramentas de traballo
O fotógrafo Antonio Pérez no seu taller
A Coruña A Terraza
A Coruña espectadores no parque de fútbol de Riazor
A Coruña Sanatorio de Oza
A Coruña Instituto da Guarda
Procesión da Inmaculada pola rúa Nova
A Coruña grupo de espectadores no campo de fútbol de Monelos
Grupo de xente posando nun campo
A Coruña grupo de homes cun gaiteiro nas escaleiras posteriores do Círculo de Artesanos
A Coruña rapaces na praia do Orzán
Retrato de familia parella con tres nenos
Grupo de xente nunha romaría
Retrato de dúas nenas e un neno no exterior
A Coruña, recollendo algas en Riazor
A Coruña procesión do Sagrado Corazón na rúa Juana de Vega
A Coruña, manifestación na Mariña
A Coruña praia do Parrote. Cárcere real e Capitanía
A Coruña o coro Toxos e Froles no Círculo de Artesanos
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 4
A Coruña o barco Marqués de Amboage atracado na Dársena
A Coruña neno diante dunha carroza de entroido.
A Coruña espectadores no campo de fútbol de Monelos
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 8
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 1
A Coruña entroido. Carroza romana polos Cantóns
A Coruña coche e público polos Cantóns, ao fondo Cinema Salón Coruña
A Coruña entroido Carroza polo Obelisco
A Coruña espectadores da praza de touros. Tendido 7
A Coruña carroza de entroido polos Cantóns
A Coruña carroza de entroido no Cantón Grande
A Coruña carroza de entroido dedicada a electricidade polo Cantón Grande
A Coruña Antonio Pérez lendo a prensa en Riazor coas súas fillas, torre de Hércules ao fondo
