Galerías
Undécima edición del cocido solidario de Acoes, en fotos
Más de 100 colaboradores y amigos no se quisieron perder un año más el cocido solidario de la fundación ACOES, que este 2026 alcanzó su decimoprimera edición en un evento que tuvo lugar el 1 de febrero en el Sporting Club Casino de La Coruña. La comida, que duró cerca de cuatro horas, contó con la actuación especial de Julia Dopico Vale en la sobremesa. Los fondos recaudados irán destinados a los comedores infantiles de ACOES en Tegucigalpa, Honduras.
1.
Maribel (centro) y unas amigas
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Maruchi y Lupe
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
María Rosa (derecha) y una amiga
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Manuel, Esteban, Suso, Luis y Patricia
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Luis, María Eugenia, Beatriz, Ángel y Mario
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
José Manuel, Astray, Marisa y Astray
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Juan, Ana y Cristina
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Isabel, Mariquiña, Alejandro, Fran y Viruca
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Jacobo, Chola, María y una amiga
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Irra, Ana y Juan
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Dos asistentes
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Inma y Sandra
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Sandra, José Luis, Jacobo, Gabi y Gorki
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Erie, Carmela, María Julia, Keti y Marta
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Dos invitadas
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Dos colaboradores
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
David, Lorena, Marisol y José Luis
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Cecilia, Carmen y Rosa
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Beatriz, Jaime, Jacobo y Lucy
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Ángeles, María José, Raquel, Lupe y Marisol
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Ana, Susana y Luis
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Tres comensales
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Un colaborador, Nacho y José
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Pili, Isabel, Encarni y Merche
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Pilar, Marisol y unas colaboradoras
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Meñe, Rosa y Rosa
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
1.
Mauchi, Paloma, Josefa, Pispa y Julia
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida