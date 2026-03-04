Mi cuenta

Galerías

Undécima edición del cocido solidario de Acoes, en fotos

Más de 100 colaboradores y amigos no se quisieron perder un año más el cocido solidario de la fundación ACOES, que este 2026 alcanzó su decimoprimera edición en un evento que tuvo lugar el 1 de febrero en el Sporting Club Casino de La Coruña. La comida, que duró cerca de cuatro horas, contó con la actuación especial de Julia Dopico Vale en la sobremesa. Los fondos recaudados irán destinados a los comedores infantiles de ACOES en Tegucigalpa, Honduras.

Redacción
04/03/2026 21:59
Maribel (centro) y unas amigas
1.
Maribel (centro) y unas amigas
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Maruchi y Lupe
1.
Maruchi y Lupe
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
María Rosa (derecha) y una amiga
1.
María Rosa (derecha) y una amiga
 Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Manuel, Esteban, Suso, Luis y Patricia
1.
Manuel, Esteban, Suso, Luis y Patricia
 Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Luis, María Eugenia, Beatriz, Ángel y Mario
1.
Luis, María Eugenia, Beatriz, Ángel y Mario
 Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
José Manuel, Astray, Marisa y Astray
1.
José Manuel, Astray, Marisa y Astray
 Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Juan, Ana y Cristina
1.
Juan, Ana y Cristina
 Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Isabel, Mariquiña, Alejandro, Fran y Viruca
1.
Isabel, Mariquiña, Alejandro, Fran y Viruca
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Jacobo, Chola, María y una amiga
1.
Jacobo, Chola, María y una amiga
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Irra, Ana y Juan
1.
Irra, Ana y Juan
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
galeria acoes20_20522840
1.
Dos asistentes
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Inma y Sandra
1.
Inma y Sandra
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Sandra, José Luis, Jacobo, Gabi y Gorki
1.
Sandra, José Luis, Jacobo, Gabi y Gorki
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Erie, Carmela, María Julia, Keti y Marta
1.
Erie, Carmela, María Julia, Keti y Marta
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Dos invitadas
1.
Dos invitadas
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Dos colaboradores
1.
Dos colaboradores
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
David, Lorena, Marisol y José Luis
1.
David, Lorena, Marisol y José Luis
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Cecilia, Carmen y Rosa
1.
Cecilia, Carmen y Rosa
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Beatriz, Jaime, Jacobo y Lucy
1.
Beatriz, Jaime, Jacobo y Lucy
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Ángeles, María José, Raquel, Lupe y Marisol
1.
Ángeles, María José, Raquel, Lupe y Marisol
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Ana, Susana y Luis
1.
Ana, Susana y Luis
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Tres comensales
1.
Tres comensales
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Un colaborador, Nacho y José
1.
Un colaborador, Nacho y José
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Pili, Isabel, Encarni y Merche
1.
Pili, Isabel, Encarni y Merche
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Pilar, Marisol y unas colaboradoras
1.
Pilar, Marisol y unas colaboradoras
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Meñe, Rosa y Rosa
1.
Meñe, Rosa y Rosa
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida
Mauchi, Paloma, Josefa, Pispa y Julia
1.
Mauchi, Paloma, Josefa, Pispa y Julia
Cocido solidario de la fundación ACOES
Cedida

