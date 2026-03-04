Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Feira de orientación académica y profesional en Oleiros

Seiscientos alumnos de ESO y Bachillerato del municipio de Oleiros se valieron de la feira  para valorar cuál puede ser la senda lectiva o laboral que más les conviene para disponer de un empleo con garantías.

Carlota Blanco
04/03/2026 21:22
