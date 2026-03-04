Galerías
Feira de orientación académica y profesional en Oleiros
Seiscientos alumnos de ESO y Bachillerato del municipio de Oleiros se valieron de la feira para valorar cuál puede ser la senda lectiva o laboral que más les conviene para disponer de un empleo con garantías.
1.
Feria de orientación para jovenes
Carlota Blanco
