Galerías
Concentración contra la operación en territorio iraní
La plataforma Galiza pola paz organizó una concentración ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. Bajo el nombre ‘Non á guerra imperialista: Iraque, Libia, Siria, Palestina, Venezuela, Cuba e Irán’
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
javier Alborés
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
Javier Alborés