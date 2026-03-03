Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galerías

Concentración contra la operación en territorio iraní

La plataforma Galiza pola paz organizó una concentración ante la Delegación del Gobierno en A Coruña. Bajo el nombre ‘Non á guerra imperialista: Iraque, Libia, Siria, Palestina, Venezuela, Cuba e Irán’

Javier Alborés
03/03/2026 23:02
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio (4)
1.
Decenas de personas pidieron el cese de las operaciones militares en Oriente Medio
 
Javier Alborés
