Galerías
25 años de Os Náufragos Teatro
La casa museo Casares Quiroga acogió ayer la inauguración de la exposición con la que Os Náufragos Teatro conmemoran sus primeros 25 años de trayectoria.
1.
inauguración de la exposición de los 25 años de Os Náufragos Teatro
Javier Alborés
