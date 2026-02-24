Galerías
Las fotos de la Manifestación en A Coruña de cientos de personas en apoyo a Ucrania
Centenares de ucranianos tomaron anoche las calles de la ciudad para denunciar un año más la invasión de Rusia.
1.
Manifestación en A Coruña por el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania
Germán Barreiros
