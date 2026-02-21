Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia

Quintana
Quintana
21/02/2026 14:51
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
1.
Las imágenes que dejó el día soleado en A Coruña tras mes y medio bajo la lluvia
Los coruñeses no desaprovecharon la ocasión para regresar a las playas e incluso hubo alguno que se atrevió a darse un baño
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

El ideal gallego

As bibliotecas autonómicas celebran o día de Rosalía achegando a súa vida e obra a todos os públicos
Redacción
El ideal gallego

Cortes de tráfico en el entorno del hotel María Pita, Xuxán o A Falperra
Noela Rey Méndez
Un bebé sujeta el dedo de su madre

¿Por qué se administra vitamina K a los recién nacidos?
Info Veritas
Los ministros Ernest Urtasun (d) y Mónica García (2d), acompañados de la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández (2i), del líder de IU, Antonio Maíllo (c), y de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre

La coalición Sumar se renueva con un proyecto "más sólido" y con la mano tendida a Podemos
EFE