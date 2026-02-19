Galerías
Premiere de ‘As liñas descontinuas’en los Cantones Cines
Último largometraje de la directora Anxos Fazáns, una película “lixeira e luminosa” que busca reconectar con uno mismo mediante una narrativa y una trama “pouco habituais”
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
