Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Premiere de ‘As liñas descontinuas’en los Cantones Cines

Último largometraje de la directora Anxos Fazáns, una película “lixeira e luminosa” que busca reconectar con uno mismo mediante una narrativa y una trama “pouco habituais”

Quintana
Quintana
19/02/2026 23:22
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana
1.
‘As liñas descontinuas’, último largometraje de la directora y actriz gallega Anxos Fazán
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Dos paseantes caminan junto al mar

Hace 25 años | Aire más puro en A Coruña que en Santiago y en Vigo
Eugenio Cobas

‘As liñas descontinuas’ genera un “espazo de abrazo e agarimo” en su estreno en A Coruña
Dani Sánchez
Un bebé recén nado suxeita o dedoda súa nai nun momento da súa estancia hospitalaria

A Xunta de Galicia xa fala de “cambio demográfico positivo”
Agencias
Lorenzana, durante su intervención de este jueves en el Foro Anfac en Madrid

Lorenzana ve con “excepticismo y preocupación” el nuevo Plan Auto 2030 del Ejecutivo central
EP