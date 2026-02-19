Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Exposición en Palexco de la muestra ‘Auga e Soño’ del artista Antón Patiño

Inés Rey presentó en Palexco ‘Auga e Soño’, la nueva exposición de uno de los artistas más destacados de la generación Atlántica, donde muestra su cara más personal.

Quintana
Quintana
19/02/2026 22:45
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
Nuevo proyecto del artista Antón Patiño en Palexco
Quintana
1.
anton07_20421796.jpg

Lo más leído

Te puede interesar

Mejora la situación de los ríos gallegos, con ocho en nivel naranja por riesgo de desbordamiento
EP

La Guardia Civil apunta a la rotura de carril o fallo de soldadura como principal hipótesis en Adamuz
EFE

El expríncipe Andrés, en libertad bajo investigación tras casi 11 horas de arresto
EFE
La calle San Juan, durante el Martes de Carnaval

A Coruña quería pasárselo bien en Carnaval: los locales de noche aumentaron un 25 por ciento su facturación
Guillermo Parga