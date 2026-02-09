Galerías
La Asociación de la Prensa festeja el patrón de los periodistas, en fotos
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
De izquierda a derecha: Doda Vázquez, Sofía Vázquez, Fuencisla Cid, Teresa Nozal y Bárbara G. Vilariño
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Situados de izquierda a derecha, los periodistas Francisco Moar, Soledad Parral, Javier Torres e Irene Tomé
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Arriba: Isabel García y Noa Beade. Abajo: Dolores López-Menéndez, María Salorio, Cristina de la Vega, Isabel San Juan y Silvia Carregal
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Arriba: Juan Carlos Boga, José Luis Núñez y Manolo González. Abajo: Alicia Quintá, Ángel Varela, Alberto Martínez, Basilio Orgaz y Francisco Gutiérrez
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Arriba: Tita Somoza, Mónica García Barros y Miguel Gómez Longo. Abajo: Pablo Barro, Carmen Delia Díaz, Sonia Pose, Gemma Castiñeira y Mónica Martínez
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Jorge Casanova, Xurxo Fernández, ganador del premio Pérez Lugín, y los hijos de Emilio Quesada, Paloma y Javier Quesada, con el nieto del periodista fallecido, Simón
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Arriba: Tito Lesende, Lucía Pita, Carlos Prado, Cris de la Vega, María Nieto, Amparo Ginés, Isabel San Juan y Silvia Carregal. Abajo: Ana Parra, Paola Feal, Ana Iglesias, Cecilia Babarro y Xaime Arias
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
El equipo de Octo: Irene Montero, Lucía Taboada, Rebeca Zapata, Raquel García Amarelle y Adriana Rodríguez Cobo
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Alex Centeno, Rubén Ventureira, Nadia Quintela, Gabi Barrós, Juan Luis Cudeiro, Fran Espiñeira, Xabier Blanco y Ramón Castro
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
De izquierda a derecha: Roi Rodríguez, José Luis Fernández, Amalia Baltar, Jorge Pan y Silvia Valdés
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
Abajo: María Ares, Loreto Silvoso, Manuel Iglesias, Domingo González, Carlos Vázquez, Jesús Naya y Ángel Orgaz. Arriba: Carlos Alberto Sánchez Pontón y Juan Ramón Fernández
Carlota Blanco
1.
La Asociación de la Prensa festejó el patrón de los periodistas
De izquierda a derecha, los fotoperiodistas Jesús López Frade, Andy Pérez, Carlota Blanco, César Quián y Quintana
Carlota Blanco