El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galerías

Exposición de Raúl Velloso en Afundación

La sede de Afundación acoge la característica visión del mundo, y concretamente de A Coruña, del artista cangués Raúl Velloso, que muestra 30 creaciones suyas.

Patricia G. Fraga
05/02/2026 22:36
1.
Dos de los primeros visitantes viendo en Afundación la representación de O Parrote de Raúl Velloso
1.
exposicion raul velloso afundacion.jpg
Dos de los primeros visitantes viendo en Afundación la representación de O Parrote de Raúl Velloso
Patricia G. Fraga

