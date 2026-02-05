Galerías
Celebración de las fiestas navideñas del personal del Sporting Club Casino
El Sporting Club Casino celebró una cena con sus empleados con motivo de las fiestas navideñas.
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Parte de la directiva del Sporting Club Casino
1.
El personal encargado de la cena
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas
1.
Los empleados del Sporting Club Casino asistieron a la cena ofrecida por la entidad con motivo de las pasadas fiestas navideñas