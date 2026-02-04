Galerías
Los últimos disfraces del alcalde de Oleiros en la Festa do Antroido
García Seoane tenía por costumbre aprovechar la Festa do Antroido para ofrecer, desde un punto de vista irónico, su particular visión de la política
1.
Gelo disfrazado de toro en 2014
Gelo disfrazado de presentador de los Oscars en 2018
Gelo disfrazado de pollo en 2020
Gelo disfrazado de ranchero en 2012
Gelo disfrazado de Policía en 2017
Gelo disfrazado de futbolista en 2011
Gelo disfrazado de cura en 2010
Gelo disfrazado de mosquetero en 2025
