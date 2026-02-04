Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galerías

Los últimos disfraces del alcalde de Oleiros en la Festa do Antroido

García Seoane tenía por costumbre aprovechar la Festa do Antroido para ofrecer, desde un punto de vista irónico, su particular visión de la política

El Ideal Gallego
04/02/2026 21:57
Gelo disfrazado de toro en 2014
1.
Gelo disfrazado de toro en 2014
Gelo disfrazado de toro en 2014
Archivo
Gelo disfrazado de presentador de los Oscars en 2018
1.
Gelo disfrazado de presentador de los Oscars en 2018
Gelo disfrazado de presentador de los Oscars en 2018
Archivo
Gelo disfrazado de pollo en 2020
1.
Gelo disfrazado de pollo en 2020
Gelo disfrazado de pollo en 2020
Archivo
Gelo disfrazado de ranchero en 2012
1.
Gelo disfrazado de ranchero en 2012
Gelo disfrazado de ranchero en 2012
Archivo
Gelo disfrazado de Policía en 2017
1.
Gelo disfrazado de Policía en 2017
Gelo disfrazado de Policía en 2017
Archivo
Gelo disfrazado de futbolista en 2011
1.
Gelo disfrazado de futbolista en 2011
Gelo disfrazado de futbolista en 2011
Archivo
Gelo disfrazado de cura en 2010
1.
Gelo disfrazado de cura en 2010
Gelo disfrazado de cura en 2010
Archivo
Gelo disfrazado de mosquetero en 2025
1.
Gelo disfrazado de mosquetero en 2025
Gelo disfrazado de mosquetero en 2025
Archivo

