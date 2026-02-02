Galerías
Las imágenes de la protesta en María Pita por la cancelación del programa 'Lecer'
1.
Los afectados por la suspensión del programa Lecer celebran un 'aula abierta' en María Pita
Más de cien personas desafiaron a la lluvia para exigir la vuelta de la actividad cultural
Javier Alborés
