Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art

Germán Barreiros
30/01/2026 21:49
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
1.
Exposición de Álvaro de la Vega en Morel Art
El autor presenta en "Retornos" diferentes obras creadas a lo largo de toda su carrera
Germán Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

Álvaro de la Vega, en la inauguración de la exposición

El escultor Álvaro de la Vega propone un regreso a lo esencial en su nueva exposición en A Coruña
Omar Bello
Cierre de Zara en Juan Flórez, este viernes

El Zara “de toda la vida”, el de Juan Flórez, pasa a la historia
Lara Fernández
La Diputación celebró ayer el pleno ordinario correspondiente al mes de enero

Todos los grupos de la Diputación apoyan las reivindicaciones laborales del personal del Grupo Losán
Fran Moar
Plaza en la Carretera O Temple-Cambre

Cambre abona 14.800 euros de una expropiación forzosa pendiente de pago desde 2022
Redacción