Galerías

Las imágenes del cantante puertorriqueño Eladio Carrión en el Coliseum

Eladio Carrión afrontaba el tramo final de su gira por España a golpe de trap y rap latino en el Coliseum de A Coruña 

Javier Alborés
29/01/2026 22:33
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés

