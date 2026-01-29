Galerías
Las imágenes del cantante puertorriqueño Eladio Carrión en el Coliseum
Eladio Carrión afrontaba el tramo final de su gira por España a golpe de trap y rap latino en el Coliseum de A Coruña
1.
Concierto de Eladio Carrión
Javier Alborés
