Galerías

El nuevo Gadis de A Grela, en imágenes

El supermercado está situado en la antigua nave de Caramelo, y es el Gadis más grande del Ayuntamiento de A Coruña

Germán Barreiros
29/01/2026 13:59
Situado en la antigua nave de Caramelo, es el Gadis más grande de A Coruña
