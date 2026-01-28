Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Luís Sánchez presenta a base de datos de represaliados durante a Guerra Civil

Doce anos de traballo que adicou Luís Sánchez Rodríguez para recompilar información de máis de 18.000 personas, todas elas represaliadas ou represoras durante a Guerra Civil e a ditadura franquista

Quintana
28/01/2026 22:37
Luís Sánchez Rodríguez na presentación da base de datos no Circo de Artesáns
