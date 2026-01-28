Galerías
Luís Sánchez presenta a base de datos de represaliados durante a Guerra Civil
Doce anos de traballo que adicou Luís Sánchez Rodríguez para recompilar información de máis de 18.000 personas, todas elas represaliadas ou represoras durante a Guerra Civil e a ditadura franquista
1.
Luís Sánchez Rodríguez na presentación da base de datos no Circo de Artesáns
Quintana
