Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La antigua Batería de Corbeiroa abre sus puertas tras más de 40 años cerrada

Patricia G. Fraga y Redacción
25/01/2026 18:36
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Patricia G. Fraga
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida

Lo más leído

Te puede interesar

La OSG durante su concierto de Navidad

El Consorcio de la Música desafina en su balance económico
Redacción
El ideal gallego

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
EFE
Los actores Luis Tosar, en el papel de Salvador, y Fariba Seikhan, como Marjane, en una escena de la serie 'Salvador'.

Luis Tosar estrena 'Salvador', una serie que retrata cómo captan los grupos neonazis
EFE
El ideal gallego

Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas y eventos violentos con animales
EFE