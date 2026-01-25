Galerías
La antigua Batería de Corbeiroa abre sus puertas tras más de 40 años cerrada
1.
Tras más de cuarenta años oculto, los sadenses volvieron a entrar en la Defensa de Corbeiroa
Una visita histórica organizada por la Asociación de Vecinos de La Calle de La Obra consiguió la apertura del BIC
Cedida
