Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

Quintana
Quintana, Redacción y Germán Barreiros
23/01/2026 13:26
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
Los relámpagos fueron una constante en la madrugada del 23 de enero
1.
Rayos caídos durante la borrasca 'Ingrid' en A Coruña
Los relámpagos fueron una constante en la madrugada del 23 de enero
Víctor Seoane
Los relámpagos fueron una constante en la madrugada del 23 de enero
1.
Rayos caídos durante la borrasca 'Ingrid' en A Coruña
Los relámpagos fueron una constante en la madrugada del 23 de enero
Víctor Seoane
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
El área coruñesa no se libró del granizo de 'Ingrid'
1.
Una granizada tiñe de blanco Meirás, en Sada
El área coruñesa no se libró del granizo de 'Ingrid'
J. Cedrón
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
Paso del temporal por Oleiros
1.
Paso del temporal por Oleiros
Paso del temporal por Oleiros
Cedida
Paso del temporal por Oleiros
1.
Paso del temporal por Oleiros
Paso del temporal por Oleiros
Cedida

Lo más leído

Te puede interesar

Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey
Alfonso Rueda durante la reunión con Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec

Rueda subraya el compromiso de su Gobierno por "mejorar la calidad de vida" de los pacientes con enfermedades raras
EP
El ideal gallego

Vuelven las sesiones de “Aventura con las focas” al Aquarium Finisterrae
Redacción
Zacaffé en A Coruña

China, Japón, Corea, Madrid y ahora A Coruña: Zara estrena su primer Zacaffé en la ciudad
Lara Fernández