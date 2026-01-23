Galerías
Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana
1.
Fuerte oleaje en una costa de A Coruña en alerta roja
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán
Quintana
1.
Rayos caídos durante la borrasca 'Ingrid' en A Coruña
Los relámpagos fueron una constante en la madrugada del 23 de enero
Víctor Seoane
1.
Granizada en el amanecer de este viernes, 23 de enero, en A Coruña
Los coruñeses pasaron la noche entre intensas tormentas y granizadas
Quintana
1.
Una granizada tiñe de blanco Meirás, en Sada
El área coruñesa no se libró del granizo de 'Ingrid'
J. Cedrón
1.
El oleaje no superó la duna de Riazor
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Germán Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Un fuerte dispositivo se desplegó durante la pleamar en el Paseo Marítimo
German Barreiros
1.
Paso del temporal por Oleiros
Paso del temporal por Oleiros
Cedida
