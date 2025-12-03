Mi cuenta

Galerías

A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local

Vázquez insiste en que “algo falla” nas resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o sector eólico

Efe
03/12/2025 21:56
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica
O presidente galego, Alfonso Rueda, durante a súa intervención de este mércores na Cámara autonómica
Lavandeira Jr (Efe)
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, avanzou este mércoresno Parlamento que o próximo ano a nova norma de administración local estará “aprobada” e en vigor, unha vez entre no Parlamento e supere todos a tramitación.

 De momento non se coñece nin o borrador, xa que aínda non entrou na fase de exposición pública, tempo no que as persoas interesadas poderán facer alegacións, paso previo á aprobación no Consello da Xunta e ao seu envío á Cámara autonómica para o seu debate e tramitación.

 Nese texto, sinalou Calvo ao deputado do BNG Óscar Insua, a Xunta prevé mellorar o financiamento dos concellos dentro das súas “capacidades”, xa que a maior parte dos fondos para a administración municipal deben ser achegados polo Goberno.

 “Nós non temos a capacidade para resolver todos os seus problemas, sobre todo cando non depende da Xunta”, sinalou o conselleiro, que reprochou ao deputado nacionalista que a súa formación cale e non critique ao PSOE –partido maioritario na coalición do Goberno central– xa que “se rompen con eles serían insignificantes; non estarían nin nas cidades nin nas deputacións”, dixo.

 O deputado nacionalista acusou ao conselleiro de “esconder” o borrador desa norma e demandou a Calvo que na marxe de financiamento dos municipios que ten a Xunta aumente “a base”, xa que ten máis de 480 millóns para facelo e non o fai, denunciou.

 Segundo Insua, o Goberno galego prefire utilizar “o método Baltar” e “o amiguismo” para financiar aos concellos, por iso non modifica o sistema.

 Durante a súa intervención insistiu en que os concellos teñen que exercer cada vez “máis competencias impropias e sen financiamento”, entre elas o Servizo de Axuda ao Hogar para dependentes, do que dixo que é “mentira” que a Xunta financie doce euros por usuario.

 Diego Calvo defendeu que a Xunta asinou convenios con case 300 dos 313 municipios galegos, tendo en cuenta, destacou, que as cidades están á marxe deses acordos, o que supón un número moi importante. 

O conselleiro tamén lamentou que o BNG tente “poñer problemas” antes de coñecer o texto da nova lei, xa que na súa opinión ese partido unicamente está interesado “na mobilización”, en botar a culpa á Xunta e en non criticar aos seus socios. 

Por outra banda, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insistiu en que “algo falla” nas resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto ao sector eólico e que derivan nunha “situación de parálise” que condiciona o desenvolvemento de novos proxectos. 

As resolucións do TSXG, reprochou Vázquez nunha interpelación, contrastan coa doutrina marcada tanto polo Tribunal Supremo como pola Xustiza europea. 

Rueda anuncia a suba das axudas para rehabilitar inmobles

A Xunta vai incrementar as axudas destinadas aos concellos para rehabilitar inmobles da súa titularidade que estean en desuso e destinalos a alugueiro “de carácter social”, cunha subvención que alcanzará ata o 95% do custo das obras. 

Segundo explicou o presidente galego, Alfonso Rueda, na sesión de control ao Goberno no Pleno do Parlamento, esta medida forma parte do apoio aos concellos, sobre todo os pequenos, para rehabilitar vivenda e enmárcase na aposta da Xunta pola vivenda pública, co compromiso de 4.000 novos pisos nesa lexislatura.

