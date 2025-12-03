A Xunta prevé aprobar para 2026 a nova lei de administración local
Vázquez insiste en que “algo falla” nas resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o sector eólico
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, avanzou este mércoresno Parlamento que o próximo ano a nova norma de administración local estará “aprobada” e en vigor, unha vez entre no Parlamento e supere todos a tramitación.
De momento non se coñece nin o borrador, xa que aínda non entrou na fase de exposición pública, tempo no que as persoas interesadas poderán facer alegacións, paso previo á aprobación no Consello da Xunta e ao seu envío á Cámara autonómica para o seu debate e tramitación.
Nese texto, sinalou Calvo ao deputado do BNG Óscar Insua, a Xunta prevé mellorar o financiamento dos concellos dentro das súas “capacidades”, xa que a maior parte dos fondos para a administración municipal deben ser achegados polo Goberno.
“Nós non temos a capacidade para resolver todos os seus problemas, sobre todo cando non depende da Xunta”, sinalou o conselleiro, que reprochou ao deputado nacionalista que a súa formación cale e non critique ao PSOE –partido maioritario na coalición do Goberno central– xa que “se rompen con eles serían insignificantes; non estarían nin nas cidades nin nas deputacións”, dixo.
O deputado nacionalista acusou ao conselleiro de “esconder” o borrador desa norma e demandou a Calvo que na marxe de financiamento dos municipios que ten a Xunta aumente “a base”, xa que ten máis de 480 millóns para facelo e non o fai, denunciou.
Segundo Insua, o Goberno galego prefire utilizar “o método Baltar” e “o amiguismo” para financiar aos concellos, por iso non modifica o sistema.
Durante a súa intervención insistiu en que os concellos teñen que exercer cada vez “máis competencias impropias e sen financiamento”, entre elas o Servizo de Axuda ao Hogar para dependentes, do que dixo que é “mentira” que a Xunta financie doce euros por usuario.
Diego Calvo defendeu que a Xunta asinou convenios con case 300 dos 313 municipios galegos, tendo en cuenta, destacou, que as cidades están á marxe deses acordos, o que supón un número moi importante.
O conselleiro tamén lamentou que o BNG tente “poñer problemas” antes de coñecer o texto da nova lei, xa que na súa opinión ese partido unicamente está interesado “na mobilización”, en botar a culpa á Xunta e en non criticar aos seus socios.
Por outra banda, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insistiu en que “algo falla” nas resolucións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respecto ao sector eólico e que derivan nunha “situación de parálise” que condiciona o desenvolvemento de novos proxectos.
As resolucións do TSXG, reprochou Vázquez nunha interpelación, contrastan coa doutrina marcada tanto polo Tribunal Supremo como pola Xustiza europea.
Rueda anuncia a suba das axudas para rehabilitar inmobles
A Xunta vai incrementar as axudas destinadas aos concellos para rehabilitar inmobles da súa titularidade que estean en desuso e destinalos a alugueiro “de carácter social”, cunha subvención que alcanzará ata o 95% do custo das obras.
Segundo explicou o presidente galego, Alfonso Rueda, na sesión de control ao Goberno no Pleno do Parlamento, esta medida forma parte do apoio aos concellos, sobre todo os pequenos, para rehabilitar vivenda e enmárcase na aposta da Xunta pola vivenda pública, co compromiso de 4.000 novos pisos nesa lexislatura.