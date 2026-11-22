Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser, falleció el pasado 13 de noviembre

La moda española pierde a uno de sus creadores más singulares. Alfonso Pérez, director creativo de Ángel Schlesser, fallecía el pasado 13 de noviembre, dejando tras de sí una trayectoria marcada por la sensibilidad artística, el conocimiento del oficio y una manera muy personal de entender el diseño. Su desaparición supone una pérdida para una industria que encontraba en él a un profesional capaz de mirar la moda desde una perspectiva diferente: la de quien no entiende una prenda únicamente como un objeto para vestir, sino como una forma de expresión artística.

Alfonso Pérez había asumido la dirección creativa de Ángel Schlesser en 2022, tomando las riendas de una firma con una identidad muy reconocible dentro del panorama nacional. Su llegada suponía un nuevo capítulo para una casa históricamente vinculada al minimalismo, la sobriedad y la elegancia depurada. El reto consistía en respetar ese ADN sin renunciar a una voz propia. Y lo consiguió construyendo un universo estético en el que las líneas limpias convivían con los volúmenes, las texturas, los estampados y una especial atención al trabajo artesanal.

Pero para comprender su manera de crear hay que remontarse a sus primeros pasos. Nacido en Oviedo y criado en Galicia, Pérez encontró desde muy joven en la pintura una forma de expresión. Su formación artística, que también incluyó estudios de cerámica, sería determinante en su posterior acercamiento al mundo de la moda. El color, la composición, las formas y la relación entre los materiales fueron elementos que trasladó posteriormente a sus colecciones.

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Su recorrido profesional estuvo ligado al conocimiento profundo de la construcción de una prenda. Trabajó en distintos talleres y firmas, entre ellos los de Elena Benarroch, Marcos Luengo y otros nombres destacados de la moda española, desarrollando una sólida experiencia como patronista y modelista. También pasó por el entorno creativo de Modesto Lomba, donde fue acercándose a los códigos de la alta costura y la confección.

Esa combinación entre formación artística y dominio técnico acabaría convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad. Alfonso sabía dibujar una idea, pero también sabía construirla, trabajar el patrón, estudiar el movimiento del tejido y comprender cómo debía comportarse una prenda sobre el cuerpo.

Antes de llegar a Ángel Schlesser desarrolló su propio proyecto, El Costurero Ecléctico, desde el que exploró una concepción de la moda muy ligada a la creación artesanal y a las piezas especiales, incluyendo diseños a medida y vestidos de novia. Una experiencia que reforzó su independencia creativa y su capacidad para trabajar desde la intuición.

Una nueva mirada para una firma histórica

Cuando en 2022 se incorporó a Ángel Schlesser, encontró una casa con una larga historia dentro de la moda española. Fundada en los años ochenta, la firma había construido su prestigio sobre una elegancia atemporal, una sastrería precisa y una estética alejada de los excesos. Su fundador, Ángel Fernández Ovejero, había convertido el minimalismo en uno de sus principales lenguajes.

Pérez comprendió que no se trataba de romper con esa identidad, sino de explorar sus posibilidades. Su propuesta introdujo una mayor dimensión artística sin abandonar la sofisticación que caracterizaba a la casa. Las prendas comenzaron a adquirir nuevas proporciones, los tejidos cobraron protagonismo y el color encontró un espacio propio dentro de colecciones que combinaban funcionalidad y experimentación.

Antes de llegar a Ángel Schlesser desarrolló su propio proyecto, El Costurero Ecléctico

Desde su primera presentación para la firma, correspondiente a la temporada primavera-verano 2023, fue desarrollando una narrativa creativa reconocible. Sus propuestas no respondían únicamente a las tendencias de cada temporada, sino que partían de conceptos, referencias culturales y reflexiones personales.

El arte estaba siempre presente. Sus conocimientos de pintura le permitían tratar los tejidos como superficies sobre las que intervenir, explorar estampaciones y jugar con las composiciones. También investigaba el volumen y la arquitectura de las prendas, buscando formas que se transformaban con el movimiento del cuerpo.

Colecciones como 'Autopsia', 'Liturgia' o 'Malevich' evidenciaron esa voluntad de convertir cada desfile en un relato. El cuerpo humano, la espiritualidad y la geometría se transformaban en referencias que iban más allá de lo puramente estético. La moda se convertía así en un lenguaje con el que expresar emociones, ideas y distintas formas de interpretar el mundo.

El arte como punto de partida

Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo fue precisamente esa relación permanente entre las artes plásticas y la moda. Alfonso Pérez no separaba ambas disciplinas. Su mirada de pintor se reflejaba en la elección de los colores, en las estampaciones y en la manera de concebir los tejidos.

Su aproximación al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, donde trabajó con patrones inspirados en obras de sus artistas, representa especialmente bien esa conexión. Las creaciones nacían del diálogo entre la pintura y la construcción textil, demostrando que una colección podía ser también un ejercicio de interpretación artística.

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En sus diseños había una búsqueda constante de equilibrio entre lo estructurado y lo orgánico. Las siluetas podían ser arquitectónicas, pero nunca perdían de vista el movimiento. Los tejidos tenían personalidad, las formas adquirían protagonismo y cada detalle respondía a una intención.

También fue importante su apuesta por los materiales y los procesos artesanales. Su experiencia en los talleres le había enseñado que la calidad de una prenda no depende únicamente de su apariencia, sino del trabajo que existe detrás de ella. El patronaje, los acabados y la selección de los tejidos constituían una parte esencial de su filosofía creativa.

Responso, una declaración de intenciones

Su última etapa al frente de Ángel Schlesser estuvo marcada por una reflexión sobre lo esencial. La colección 'Responso', presentada en marzo de 2026 para el otoño-invierno 2026-2027, recuperaba algunos de los códigos más reconocibles de la firma, pero desde una lectura personal.

Uno de los aspectos más interesantes de su trabajo fue precisamente esa relación permanente entre las artes plásticas y la moda

El negro adquiría un protagonismo especial, acompañado de patrones depurados, estructuras arquitectónicas y una silueta femenina sofisticada. La propuesta apostaba por la funcionalidad, la calidad de los materiales y la recuperación de tejidos, reivindicando una moda más consciente y alejada de los elementos superfluos.

Era una colección que hablaba de permanencia frente a lo efímero, de prendas concebidas para durar y de una elegancia que no necesita imponerse para hacerse notar. Una manera de volver al origen sin renunciar a la evolución.

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En esa propuesta se encontraba buena parte de su pensamiento creativo: la convicción de que la moda puede ser innovadora sin perder su esencia y de que la verdadera sofisticación reside muchas veces en la precisión, el conocimiento y la sensibilidad.

Un legado que trasciende las pasarelas

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño y reconocimiento entre profesionales y compañeros del sector. La Asociación Creadores de Moda de España ha destacado su manera de entender la creación como una expresión artística inseparable de su vida. La propia firma también ha querido recordar su pasión, entrega y discreción, así como el cuidado que dedicaba a cada prenda y a las personas que trabajaban a su lado.

Alfonso Pérez deja el recuerdo de un creador que entendía el oficio desde el conocimiento y la libertad artística

Más allá de los desfiles y de las colecciones, Alfonso Pérez deja el recuerdo de un creador que entendía el oficio desde el conocimiento y la libertad artística. Su trayectoria demuestra que detrás de la moda hay mucho más que tendencias: hay investigación, cultura, sensibilidad y una enorme dedicación al trabajo bien hecho.

En una industria sometida a la velocidad de las temporadas y a la constante renovación de sus protagonistas, su figura reivindica el valor de los diseñadores que construyen un lenguaje propio. Aquellos que no necesitan seguir un camino marcado porque encuentran en su mirada la verdadera inspiración.

Su paso por Ángel Schlesser fue una etapa de renovación, pero también de reafirmación de una identidad. Supo acercar la firma a nuevos códigos creativos sin renunciar a la elegancia que la había definido desde sus orígenes.

La moda española despide a un artista que encontró en los tejidos su particular lienzo y en el cuerpo humano el espacio donde dar forma a sus ideas. Quedan sus colecciones, sus prendas y esa sensibilidad que convirtió cada creación en algo más que moda.

Porque algunos diseñadores dejan tendencias y otros dejan una manera distinta de mirar. Alfonso Pérez pertenece, sin duda, a estos últimos.