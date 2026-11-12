Galicia te espera: el equipamiento outdoor esencial que encontrarás en Mildot

Playa de las Catedrales

Galicia tiene uno de los patrimonios naturales más ricos de la Península. Miles de kilómetros de senderos, costa atlántica, bosques de ribera y cumbres en los parques naturales de O Courel, las Fragas do Eume o la Serra do Xurés convierten esta comunidad en un destino de primer orden para cualquier persona que disfrute del aire libre.

Pero adentrarse en esos entornos con garantías requiere ir bien equipado: la climatología gallega es caprichosa y el terreno puede volverse exigente en cuestión de minutos.

La mochila: el punto de partida de cualquier salida

Antes de hablar de chaquetas impermeables, botas o linternas, hay que hablar de la mochila. Es el primer eslabón de la cadena porque de ella depende cómo se distribuye el peso, qué llevas encima y cuánto tiempo aguantas en marcha sin sufrir.

Para rutas de un día por la Serra da Canda o el Camino Natural del Miño, una mochila de entre 20 y 35 litros suele ser suficiente. Para salidas de varios días o actividades más técnicas, conviene escalar en capacidad y optar por modelos con sistema de suspensión dorsal.

En ese sentido, las mochilas tácticas de Mildot han ganado terreno más allá del uso militar o policial para el que fueron diseñadas. Su construcción en materiales como el nylon Cordura, los sistemas MOLLE para añadir bolsillos modulares y los refuerzos en costuras y tirantes las convierten en una opción muy sólida para rutas exigentes, donde la durabilidad importa tanto como la capacidad de organización.

Capas de ropa: lo que Galicia te enseña a respetar

El sistema de capas es la filosofía de vestido más eficaz para el outdoor gallego. La primera capa, en contacto con la piel, debe evacuar la humedad; la segunda aporta aislamiento térmico; la tercera actúa como cortaviento e impermeable.

El problema del montañero que no aplica este sistema es conocido: llega empapado al refugio o se congela durante una parada porque la ropa de algodón retiene la humedad y no seca.

Los polares técnicos y las softshells ligeras son el comodín que más se agradece en Galicia, donde las temperaturas pueden caer bruscamente al ganar altitud o cuando llega la tarde. Apostar por tejidos de secado rápido y costuras selladas marca la diferencia entre una jornada placentera y una retirada anticipada.

Calzado: el aliado que más se nota en el Camino

Galicia es tierra de caminos de piedra mojada, barro, raíces y tramos de asfalto que se alternan sin previo aviso. El calzado tiene que adaptarse a esa variedad. Las botas de media caña con membrana impermeable y suela de goma con perfil de agarre son la opción más equilibrada para la mayoría de rutas.

En actividades donde la rapidez o la movilidad son prioritarias como trail running o senderismo ligero, las zapatillas técnicas con impermeabilización suficiente también cumplen bien.

Lo fundamental es que el calzado esté rodado antes de afrontar una ruta larga. Una bota nueva puede generar rozaduras que arruinen la salida aunque sea técnicamente perfecta.

Otros básicos para no improvisar

Frontal LED. Imprescindible en etapas largas o salidas que puedan alargarse al atardecer

Cortaviento ligero. Ocupa poco, pesa menos de 200 g y puede ser decisivo en una cumbre o en la costa.

Bastones de trekking. Reducen el impacto en rodillas durante los descensos prolongados, habituales en rutas de montaña gallega.

Capa de hidratación o sistema de agua integrado. Muchas mochilas tácticas y de trail incluyen compartimento para bolsa de hidratación, lo que facilita beber sin parar.

Galicia no exige ser un alpinista para disfrutarla, pero sí ser previsor. Preparar bien el equipo antes de salir, especialmente la mochila, el calzado y las capas es lo que distingue a quien vuelve con ganas de repetir de quien vuelve con problemas.

En Mildot encontrarás todo lo necesario para afrontar Galicia con garantías. El entorno lo pone todo; el equipamiento pone el resto.