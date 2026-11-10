Frank Store: casi cuatro décadas acercando la moda internacional a Galicia

La fachada de la tienda Frank

Renovar el armario o buscar esa prenda especial que define tu estilo personal no debería ser un proceso sin relevancia. En un mundo dominado por la uniformidad de las grandes cadenas, encontrar rincones donde la moda se respire como un arte auténtico se convierte en todo un soplo de aire fresco.

Frank Store representa precisamente ese refugio de exclusividad, trayectoria y buen gusto, consolidándose desde hace casi cuarenta años como un referente ineludible del comercio de calidad en Galicia.

El origen en Ourense y la expansión hacia Santiago

Fundada en Ourense en el año 1987, esta emblemática firma ha sabido evolucionar con el paso del tiempo sin perder jamás su esencia ni su cercanía característica. Su apuesta por el comercio especializado dio un paso gigante en noviembre de 2022 con la apertura de su gran espacio en Santiago de Compostela.

Ubicado en la calle Montero Ríos, este impresionante local de 450 metros cuadrados ofrece una experiencia de compra a la altura de las principales capitales europeas. Pasear por sus instalaciones permite disfrutar de una cuidada selección de marcas internacionales tanto para hombre como para mujer en un entorno privilegiado.

Boutiques especializadas con identidad propia en Ourense

Ourense sigue latiendo con fuerza en el corazón del proyecto a través de espacios únicos diseñados para mimar cada detalle del estilismo masculino y femenino. Su histórica boutique de hombre en la Avenida de Pontevedra combina con maestría la elegancia contemporánea, la sastrería y el estilo sport de alta gama.

Por su parte, el renovado espacio femenino situado en Santo Domingo reúne firmas tan codiciadas como Isabel Marant, Ganni, S' Max Mara o Zadig&Voltaire. Además, la marca cuenta con Frank Store Atelier en la calle Doctor Marañón, un concepto exclusivo enfocado en la ceremonia mediante cita previa.

Marcas de referencia internacional y asesoramiento experto

El verdadero secreto del éxito de esta casa gallega radica en su extraordinaria capacidad para reunir firmas de prestigio global bajo un mismo techo. En sus perchas conviven nombres como Stone Island, Herno, Ami Paris, C.P. Company, Polo Ralph Lauren, Anine Bing o Autry.

Sin embargo, el lujo y la sofisticación discreta pierden su valor si no van acompañados de un asesoramiento profesional y verdaderamente individualizado. El equipo de expertos que forma parte de la casa conoce a fondo cada colección, ayudándote a encontrar prendas que encajen con tu personalidad única.

Tradición y estilo digital al alcance de todo el país

Mantenerse relevante durante casi cuatro décadas exige un equilibrio perfecto entre el respeto por la tradición comercial y la adaptación a las nuevas tecnologías. Esta filosofía de cercanía y buen hacer no se limita únicamente a los puntos de venta físicos repartidos por el territorio gallego.

A través de la web frankstore.es, la firma acerca su exclusiva propuesta de moda contemporánea a clientes de cualquier rincón de España. A las puertas de celebrar su cuadragésimo aniversario, el proyecto demuestra que la pasión por el detalle y la autenticidad siempre tienen futuro

La experiencia del trato humano frente al consumo digital masivo

En la actualidad, comprar ropa se ha convertido muchas veces en un acto mecánico donde el algoritmo decide qué te ponemos delante en la pantalla. Frente a esa tendencia impersonal, visitar un espacio físico o recibir asesoramiento humano recupera el placer de descubrir qué te sienta bien de verdad.

Tocar los tejidos, comprobar la calidad de los acabados y dejarte guiar por profesionales que entienden de moda transforma por completo el acto de compra. Esa conexión sincera con el cliente es el pilar que sostiene el prestigio de la casa año tras año en Galicia.