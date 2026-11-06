El hilo que cose A Coruña: el gremio de sastres, la influencer Pardo Bazán y el imperio de Inditex

Son las mismas calles que un día pisaron las zocas, luego los botines y ahora los sneakers. A Coruña es reconocida como uno de los ejes centrales de la moda y la industria textil. Con Inditex a la cabeza, pero mucho más allá. Firmas, comercios, prendas. Todo se une para conformar la ciudad, no solo desde el punto de vista de la moda, sino también de la cultura, la economía y la historia. Ese, precisamente, es el punto de partida de la ruta turística estrenada en la ciudad con motivo del Modiña Summit 2026. De la mano de la profesora de la Universidad de A Coruña Mavi Lezcano, el evento permitió descubrir algunos de los secretos mejor guardados de las calles herculinas, en las que se dan la mano pasado y presente para encarar el futuro del sector textil y de la propia ciudad.

Creadoras de contenido, periodistas y representantes del comercio y la moda participaron en una marcha que salió desde la iglesia de Santiago, en la Ciudad Vieja, un lugar que ya reveló las primeras sorpresas de la ruta. Y es que este templo, representante de la Edad Media coruñesa, ha dejado en sus muros y suelos la impronta de los precursores de Inditex. En la Edad Media, cuenta Mavi Lezcano, el gremio de sastres ya estaba asentado en O Burgo, pero en el siglo XIII, con los privilegios reales otorgados en el reinado de Alfonso IX, se fueron trasladando hasta A Coruña. Se creaba así un nuevo barrio en el istmo de la península herculina, que se convirtió en una zona también para mareantes y dueños de almacenes, incluidos los de tela. Se desarrollaba Pescadería, el gran barrio comercial de la época.

Los participantes en la ruta turística sobre la moda en A Coruña, organizada dentro del Modiña Javier Alborés

Pero, ¿y qué tiene que ver la iglesia de Santiago con la moda? Pues mucho más de lo que podría parecer. Por un lado, aparecen en el templo representaciones de los apóstoles Juan y Santiago vestidos a la romana, con túnica y manto. Al segundo también se le puede encontrar con traje de peregrino y como el popular 'matamoros'. Pero, más allá de estatuas y cuadros, hay una marca más indeleble que pasa desapercibida al ojo no adiestrado: las marcas de cantería. Se pueden ver en los muros tijeras y varas de medir que representan que allí fueron enterrados miembros de ese gremio de sastres ya trasladado desde O Burgo.

Al salir del templo, la ruta turística se encuentra de frente con una de las viviendas de la escritora Emilia Pardo Bazán. O más bien al revés. Desde la casa, ahora en proceso de reforma, la autora exaltaba las hermosas vistas que tenía de la iglesia de Santiago. Desde allí también, explica Lezcano, escribió muchas cartas a amigas en las que se destacó como una de las primeras influencers de A Coruña. Porque Pardo Bazán, amante de la moda, hablaba en las misivas de cómo traía ideas de París o Madrid para confeccionar trajes o complementos, que algunas modistas le daban incluso gratis o muy baratas para poder presumir que la gran escritora era su clienta. Como las actuales influencers que se dejan ver en la alfombra roja con creaciones prestadas por distintas marcas.

Desde la Ciudad Vieja la ruta turística de la moda coruñesa baja hacia La Marina para hablar del puerto. "No se entiende la ciudad sin su puerto", certifica Mavi Lezcano antes bromear con que incluso Amancio Ortega, fundador de Inditex, puede estar viendo la excursión desde su vivienda. La dársena también forma parte del mundo de la moda de A Coruña, en su vertiente más económica, con el traslado de mercancías textiles. En la actualidad es el sector cultural el que se ha añadido a esta zona gracias al trabajo de la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez).

Mavi Lezcano guía el grupo por la calle Real Gabi Gago

Por el callejón Agar la excursión cruza hacia la calle Real, con una primera parada en el Cine París, ahora local de hostelería, antes tienda de Pull & Bear, mucho antes sala de cinematografía y en sus inicios el comercio Moda de París. En la calle Real quedan todavía los vestigios de aquella vía dedicada al textil, como los escaparates redondeados, iconografía pura de la moda. "Incluso una churrería tiene relación con la moda", comenta Mavi Lezcano al pasar ante Bonilla a la Vista, que hace unos meses protagonizó una colección cápsula de la mano de Inditex. A su lado, un lugar que "no es solo cerámica, sino también cultura, diáspora, exilio": Sargadelos.

En la calle de los vinos queda uno de esos lugares en los que entrar y perderse en la cronología. La Droguería Villar lleva más de un siglo instalada en el mismo lugar y todavía guarda no solo las estanterías y armarios de sus primeros tiempos, sino incluso algunos productos de la época, como perfumes.

Una antigua caja llena de botones ejerció de metáfora de la ruta turística Gabi Gago

La ruta turística de la moda coruñesa continúa en San Andrés por donde "se puede ir local por local hablando de comercios: sombrererías, mercerías, tiendas de medias, La Maja donde empezó el germen de Inditex". Uno de estos espacios es la muestra vivienda de la adaptación de pasado, presente y futuro. La Crisálida vive una nueva época dorada de la mano de Ramón Santos. Las redes sociales se han convertido en el nuevo gran escaparate para un negocio que cuenta con un almacén que es una auténtica caja de sorpresas y de recuerdos del pasado. Un almacén que Ramón Santos y sus trabajadores abren para esta ruta turística especial del Modiña Summit 2026 y en el que se mezclan botones o bobinas de principios de siglo con sacas de paquetes con pedidos online. Del pasado al futuro de la mano de la moda, el comercio y la cultura.

Ramón Santos abrió las puertas del almacén de La Crisálida Gabi Gago

Porque la ropa no es solo prenda de vestir, recuerda Mavi Lezcano, sino que habla mucho de la etapa en la que se desarrolla. Por poner ejemplos, muestra anuncios en prensa como los que muestran a la marca "La gloria de las medias" adornada con un "Viva España", saludo fascista y un "las de derechas estamos mejor hechas". O incluso de cuando Zara ponía publicidad en prensa: "Las mujeres no influyen, están de acuerdo". "Entre los años 40 y 50 en San Andrés había hasta doce mercerías. Estamos entre las calles Cordonería, Cordelería y Mantelería", cuenta Ramón Santos antes de poner rumbo hacia la plaza de Pontevedra para girar e introducir a los integrantes de la excursión en la tienda de Adolfo Domínguez, otro de los grandes nombres de la moda y la cultura gallega. La marca celebra sus 50 años con una colección en la que mezclan códigos de la estética de diferentes décadas, como los volúmenes de los 80 o los drapeados de los 90.

Adolfo Domínguez mostró su colección del 50 aniversario Gabi Gago

El final de la vista no puede tener otro lugar que la calle Compostela, donde Zara ha instalado una de sus tiendas flagship. Inditex como referencia de la recuperación de un edificio histórico para crear un espacio comercial moderno y con la vista puesta en el futuro. "Hemos recorrido la ciudad desde el origen en la época medieval hasta la actualidad para reflexionar acerca de que la moda y el turismo no son algo superficial, sino motores económicos, sociales, culturales e históricos", señala Mavi Lezcano. Una moda, desde luego, testigo de cómo A Coruña ha ido creciendo hasta ser icono mundial de la imagen textil. Del gremio de sastres al comercio online.