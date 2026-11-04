La ley gallega exige personal cualificado en los gimnasios, pero no dice cuál: así puedes comprobarlo

La ley gallega exige personal cualificado en los gimnasios, pero no dice cuál

La escena es rutinaria. Te apuntas a un gimnasio, pagas la matrícula y alguien te recibe con una carpeta. Te pregunta por lesiones antiguas, te toma un par de medidas y a los diez minutos tienes una tabla con ejercicios, series y repeticiones. Esa persona va a decidir cómo se mueve tu cuerpo durante los próximos meses.

Casi nadie pregunta qué ha estudiado. Y aunque preguntara, la respuesta no siempre es fácil de interpretar, porque en el sector del ejercicio conviven titulaciones oficiales, certificados, cursos privados y acreditaciones federativas que suenan parecido y no valen lo mismo. Qué dice la ley en Galicia

La Ley 3/2012 del deporte de Galicia sí se ocupa del asunto, aunque de forma general. Su artículo 30 establece que las actividades físicas deben desarrollarse bajo la supervisión de profesionales cualificados. El artículo 8.3 hace responsables a los ayuntamientos de la cualificación adecuada del personal a su cargo. Y el artículo 39.2 exige una titulación adecuada para la dirección de programas e instalaciones deportivas.

El problema no es que la ley calle. Es que no concreta. La norma remite a un desarrollo reglamentario que fije qué títulos sirven exactamente para cada función, y ese desarrollo no ha llegado. El resultado práctico es que existe una exigencia de cualificación sin una lista pública que permita comprobarla de un vistazo.

No ocurre lo mismo en toda España. Varias comunidades han aprobado normas específicas que enumeran las profesiones del deporte y las titulaciones válidas para cada una: la Comunitat Valenciana lo hizo en 2022, Castilla y León en 2019 y Murcia en 2018, entre otras. En esos territorios, quien contrata y quien trabaja saben con nombre y apellidos qué título ampara cada función. En Galicia, esa comprobación recae sobre el usuario.

Qué titulaciones existen de verdad

La buena noticia es que las credenciales oficiales existen, son pocas y se distinguen bien una vez se conocen.

La vía universitaria es el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuatro años. Es la titulación de mayor alcance y la que las comunidades con ley propia suelen reservar para las funciones de mayor responsabilidad, como la preparación física o la dirección deportiva.

La formación profesional aporta el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, un ciclo de grado superior de 2.000 horas. Es la titulación que más directamente apunta al trabajo de sala: su propio real decreto enumera, entre las ocupaciones a las que da acceso, las de entrenador personal, instructor de sala y coordinador de actividades de acondicionamiento físico. Quien haya cursado la FP de Acondicionamiento Físico tiene una titulación oficial expedida por la administración educativa, no un diploma de empresa.

Los certificados de profesionalidad son la tercera vía oficial. En el ámbito de sala, el que corresponde es el de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. Los expide la administración laboral, y se obtienen cursando formación en un centro acreditado o mediante el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias, que permite reconocer oficialmente la experiencia laboral acumulada.

Están, por último, las titulaciones federativas y de técnico deportivo, que habilitan para modalidades concretas —fútbol, atletismo, natación— y no son equivalentes a las anteriores para el trabajo generalista en sala.

Fuera de ese marco queda todo lo demás: cursos privados, certificaciones de marcas comerciales, formaciones online sin reconocimiento académico. Pueden ser buenos y muchos lo son, pero no son títulos oficiales y no deberían presentarse como tales.

Cuatro preguntas que puedes hacer

¿Qué titulación tienes y quién la expide? Un título oficial siempre lo expide una administración: educativa, laboral o universitaria. Si lo expide una academia, es un diploma de esa academia.

¿Está en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales? Es consultable en internet y resuelve la duda en un minuto.

¿Quién diseña las tablas de entrenamiento del centro? En algunas instalaciones las rutinas las firma un técnico y las aplica personal de apoyo, algo legítimo si está bien organizado y conviene saberlo.

¿Tienen protocolo para casos con patología? Si tomas medicación, tienes una lesión previa o una condición diagnosticada, tu programa debería partir de la indicación de tu médico, no de una tabla estándar.

Ninguna de estas preguntas es impertinente. En cualquier otro servicio que afecte a la salud las haríamos sin pensarlo.

Por qué importa

Conviene no plantearlo como un asunto de papeles. El ejercicio bien pautado es una de las intervenciones más eficaces que existen sobre la salud; mal pautado, en una persona con una patología de base o una lesión mal resuelta, puede empeorar el cuadro que venía a mejorar.

"La gente pregunta por el precio de la cuota y por los horarios, pero casi nunca por la formación de quien va a diseñar su entrenamiento", señala Juan Pedro Espadas, director de la academia ENFAF. "Y es la única variable que de verdad va a determinar si ese gimnasio le sirve o no. Cuando los usuarios empiecen a preguntarlo de forma habitual, el sector se ordenará solo, mucho antes que con cualquier reglamento".

Mientras el desarrollo reglamentario llega, la vía más rápida para el usuario gallego es esa: preguntar. La ley ya le reconoce el derecho a que quien le atienda esté cualificado. Lo que no le da, de momento, es la lista.