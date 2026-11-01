Patti Smith y Massimo Dutti en Nueva York

Patti Smith y Steven Sebring, en el espacio expositivo independiente situado en el número 260 de Bowery Street

Para Massimo Dutti , Nueva York es mucho más que un nuevo destino comercial. Es una ciudad cuya identidad cultural, creativa y arquitectónica ha marcado durante décadas la manera de entender la moda, el arte, la fotografía y el diseño. Por ello, la llegada de la marca a SoHo se concibe como el inicio de una relación con la ciudad, construida a partir de sus propios códigos y de las personas y los espacios que los representan.

La nueva tienda insignia, situada en el número 575 de Broadway, es una expresión de este proyecto, aunque no su único escenario. A través de un programa abierto al público y de colaboraciones con creadores vinculados a Nueva York, Massimo Dutti extiende la experiencia más allá de la tienda para establecer un diálogo continuo con el pulso cultural de Manhattan. El proyecto reúne distintas disciplinas y perspectivas —fotografía, moda, edición, arquitectura y creación contemporánea— bajo un mismo hilo conductor: acercarse a Nueva York a través de aquello que la hace única.

Una exposición fotográfica de Steven Sebring

La presentación pública del proyecto gira en torno a un encargo especial de Massimo Dutti al fotógrafo y cineasta estadounidense Steven Sebring: una exposición fotográfica que reúne una selección de imágenes inéditas de Patti Smith, fruto de una relación artística desarrollada a lo largo de varias décadas. El proyecto conecta la mirada de uno de los artistas más estrechamente vinculados a ella con la figura de Patti Smith, una presencia fundamental en la escena cultural neoyorquina.

Patti Smith y Steven Sebring, en el espacio expositivo independiente situado en el número 260 de Bowery Street

A través de estas imágenes, la exposición recorre el universo compartido por Sebring y Smith, así como su vínculo con Nueva York, la ciudad que ambos consideran su hogar artístico y cuya escena musical, poética y vanguardista Patti Smith contribuyó a definir. Se trata de una exploración de la memoria cultural de Nueva York a partir del archivo personal de Steven Sebring y de su duradera relación artística con la creadora.

La exposición pudo visitarse en un espacio expositivo independiente situado en el número 260 de Bowery Street, en SoHo, entre el 17 y 25 de octubre. El 19 de octubre, Steven Sebring y The Theatre NYC organizaron una conversación abierta al público en la que compartieron su trabajo y su trayectoria junto a Patti Smith.

La moda como lenguaje editorial

La dimensión cultural del proyecto se extiende también a la moda a través de Selected by Jessica Diehl. La estilista y directora creativa, vinculada históricamente a algunas de las principales publicaciones de referencia, presenta una selección personal de la colección de Massimo Dutti desde una perspectiva marcada por la ciudad.

Las prendas seleccionadas se identificarán en el interior de la tienda mediante un etiquetado especial, trasladando los criterios editoriales y la curaduría de estilo directamente al espacio físico de venta. La colaboración culminará el 26 de octubre con una conversación abierta al público en la que Diehl compartirá su visión sobre la moda y la creación contemporánea.

Una agenda cultural que sale a las calles

El proyecto no se limita a un único espacio. Massimo Dutti ha creado una red de colaboraciones que conecta distintos puntos de SoHo y Manhattan, permitiendo vivir la llegada de la marca mucho más allá de su tienda.

En colaboración con Apartamento, la marca presenta una guía editorial de Nueva York basada en las recomendaciones de creadores locales, que ofrece una mirada íntima a la vida cultural de la ciudad. Casa Magazines, un referente de la edición independiente en el West Village, acogerá una instalación especial en su escaparate vinculada al proyecto fotográfico de Patti Smith y pondrá la guía a disposición del público en el espacio de su cafetería.

El proyecto recupera la atmósfera de los interiores clásicos del histórico SoHo Wifre Melendrez

Esta intervención se extiende asimismo al paisaje urbano de SoHo a través de una instalación gráfica en el número 145 de Spring Street, que podrá verse del 12 de octubre al 8 de noviembre.

Con esta agenda, la apertura trasciende un único hito para convertirse en un programa cultural que invita a recorrer la ciudad, descubrir nuevas perspectivas y participar en una conversación abierta al público.

SoHo como punto de encuentro

La elección del número 575 de Broadway refleja la propia historia de SoHo, un entorno en el que la arquitectura industrial, el legado artístico y la creación contemporánea conviven con naturalidad. La tienda ocupa un edificio de ladrillo rojo con molduras de piedra y columnas de hierro fundido, y cuenta con accesos independientes desde Broadway y Mercer Street para las colecciones de Mujer y Hombre.

Massimo Dutti Soho

Diseñado específicamente por el equipo interno de arquitectura de Massimo Dutti, el proyecto recupera la atmósfera de los interiores clásicos del barrio mediante una sucesión de estancias interconectadas, techos altos y columnas originales de hierro fundido a la vista. Los suelos de madera, los expositores de líneas depuradas, el mobiliario contemporáneo y las antigüedades seleccionadas localmente en la ciudad configuran un espacio concebido para establecer una conexión fluida entre el interior y la calle.

Una experiencia de compra adaptada a la ciudad

La arquitectura no actúa únicamente como contenedor de la experiencia, sino como parte esencial del relato: un diálogo entre el carácter histórico de SoHo y una interpretación contemporánea del universo de Massimo Dutti. Las colecciones de Mujer y Hombre se presentan junto a servicios de atención al cliente diseñados para personalizar cada visita y profundizar en la relación con la marca. Entre ellos se encuentra Style Advisor, que ofrece asesoramiento de estilo personalizado mediante cita previa en un probador privado, así como herramientas de conectividad omnicanal como Scan & Shop, Reserve in Store y dispositivos móviles a disposición del personal de tienda para agilizar la preparación de los pedidos y los envíos.

El proyecto recupera la atmósfera de los interiores clásicos del histórico SoHo Wifre Melendrez

En línea con el compromiso del Grupo Inditex con la sostenibilidad, la tienda incorpora sistemas de iluminación y climatización de alta eficiencia, sensores de ocupación y de CO, y conexión a la plataforma Inergy para monitorizar el consumo energético en tiempo real.

Una nueva forma de llegar a Nueva York

El desembarco en SoHo amplía la presencia internacional de Massimo Dutti y da continuidad a la evolución de sus flagships en ubicaciones estratégicas como el Palazzo Ruspoli, en Roma; Milán; Seúl (Hannam), y Los Cabos, antes de su próxima apertura en Shanghái.

Más allá de incorporar una nueva dirección a su mapa global, Nueva York representa una oportunidad para que Massimo Dutti consolide una presencia duradera desde el corazón de la propia ciudad, a través de la cultura, el diseño, la moda y las personas que han convertido Nueva York en uno de los grandes referentes.