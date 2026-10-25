Rachel Ojuromi: el poder de la autenticidad está en la calle

La joven creadora Rachel Ojuromi

De los vídeos grabados en las calles de Nigeria a la pasarela de París. La joven creadora Rachel Ojuromi se ha convertido en uno de los nuevos fenómenos de la moda internacional, demostrando que la creatividad, la identidad y las redes sociales pueden abrir las puertas de una industria tradicionalmente reservada a unos pocos. Hay historias que explican mejor que cualquier tendencia el momento que vive la moda. La de Rachel Ojuromi es una de ellas.

Con 22 años, esta joven nigeriana ha pasado de convertir las calles de Lagos en una pasarela improvisada a desfilar para Chanel en París. Una trayectoria tan inesperada como reveladora que pone de manifiesto el cambio de rumbo de una industria en la que el talento ya no siempre necesita comenzar en una agencia de modelos, en un casting internacional o bajo el amparo de una gran firma.

Su historia tiene algo de cuento contemporáneo, pero también mucho de intuición, personalidad y trabajo creativo. Antes de que su nombre comenzara a circular entre los seguidores de la moda, Rachel ya había encontrado una manera propia de mirar el mundo y de relacionarse con la ropa. No necesitaba un estudio fotográfico, un escenario sofisticado ni un armario repleto de prendas de lujo. Le bastaban una cámara, una idea y las calles de su ciudad para construir un universo visual que terminaría llamando la atención de una de las casas más emblemáticas de la moda francesa.

El 5 de octubre de 2026, Rachel debutó sobre la pasarela de Chanel en la presentación de la colección primavera-verano 2027

Lagos, su primera pasarela

Rachel Ojuromi nació y creció en Lagos, la gran metrópolis nigeriana que constituye el escenario y una de las principales fuentes de inspiración de su trabajo. Sus vídeos la muestran caminando con seguridad por mercados, calles concurridas y espacios cotidianos, vestida con estilismos que parecen sacados de una editorial de moda. La compra diaria, un paseo por el barrio o una visita al mercado se convierten así en pequeñas escenas cinematográficas en las que la protagonista es, ante todo, la actitud.

Su propuesta rompe con la fórmula más convencional del contenido de moda en las redes sociales. En lugar de posar frente a un espejo o mostrar sus conjuntos en un espacio cuidadosamente decorado, Rachel lleva sus estilismos a la vida real. Camina, se mueve e interactúa con el entorno como si cada rincón de Lagos fuera el escenario de un desfile. La ciudad deja de ser un simple telón de fondo para convertirse en parte esencial de la historia.

Su estética combina colores intensos, estampados llamativos, siluetas atrevidas, prendas vintage y referencias a la cultura popular. Hay ecos de la moda de los años dos mil, del maximalismo y de la estética cinematográfica de Nollywood, la potente industria audiovisual nigeriana. El resultado es una imagen exuberante, espontánea y difícil de confundir con la de otras creadoras digitales.

La ropa adquiere en sus vídeos una dimensión narrativa. No se trata únicamente de enseñar qué lleva puesto, sino de demostrar cómo un estilismo puede transformar una escena cotidiana. En su universo, la moda no necesita esperar a que se abra la puerta de un palacio parisino: puede suceder en una calle de Lagos, entre vendedores, vehículos y el movimiento incesante de la ciudad.

Su estética combina colores intensos, estampados llamativos, siluetas atrevidas, prendas vintage y referencias a la cultura popular.l

La creatividad

Una de las claves de su éxito reside en la manera en que construye sus looks. Muchas de las prendas proceden de su propio armario o de mercados de segunda mano, como el conocido Yaba Market de Lagos. Otras forman parte del trabajo de su amiga Debby Fasingha, estilista y diseñadora con la que comparte buena parte de esta aventura creativa.

Juntas han desarrollado un lenguaje visual que demuestra que el estilo no depende necesariamente del precio de una etiqueta. Una combinación inesperada de colores, la mezcla de texturas o una prenda recuperada pueden adquirir una nueva dimensión cuando existe una idea detrás.

Rachel reivindica una forma de entender la moda en la que la imaginación pesa tanto como el presupuesto. Su trabajo conecta con una sensibilidad cada vez más presente entre las nuevas generaciones: el interés por la ropa de segunda mano, la reinterpretación de los archivos, la búsqueda de piezas singulares y el alejarse de una uniformidad dominada por tendencias virales.

Pero su propuesta no consiste simplemente en vestir de manera diferente. Lo que la distingue es su capacidad para crear imágenes con personalidad, una identidad reconocible y una narrativa propia. En un entorno digital saturado de contenidos, esa coherencia resulta fundamental.

De las redes a la pasarela

El momento decisivo llegó cuando Rachel decidió recrear, junto a su equipo, algunos de los códigos visuales de la colección Métiers d’Art 2026 de Chanel. El proyecto trasladaba el imaginario de la maison francesa a las calles de Lagos, utilizando la ropa y los recursos disponibles para reinterpretar sus propuestas desde una perspectiva personal.

El vídeo llamó la atención de Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, que reaccionó a la publicación. Lo que comenzó como un ejercicio de admiración y creatividad terminó convirtiéndose en una oportunidad profesional extraordinaria: la invitación a desfilar para la firma durante la Semana de la Moda de París.

El 5 de octubre de 2026, Rachel debutó sobre la pasarela de Chanel en la presentación de la colección primavera-verano 2027, celebrada en el Grand Palais. Su primera aparición en una de las grandes pasarelas internacionales supuso el salto definitivo de creadora digital a protagonista de la actualidad de la moda.

Su look, un conjunto de tweed en tonos grises y amarillos, conectaba con uno de los códigos históricos de la casa. Sin embargo, más allá de la prenda elegida, lo significativo era el recorrido que la había llevado hasta allí: una joven que había reinterpretado la moda desde su ciudad natal terminaba formando parte de la misma firma que había inspirado sus vídeos.

Rachel reivindica una forma de entender la moda en la que la imaginación pesa tanto como el presupuesto

El episodio representa también una nueva forma de descubrimiento de talentos. Las grandes casas de moda continúan recurriendo a agencias, directores de casting y profesionales especializados, pero las redes sociales han ampliado las posibilidades de encontrar perfiles con una identidad propia. En el caso de Rachel, no fue únicamente su apariencia lo que despertó interés, sino la visión creativa que había desarrollado antes de pisar una pasarela profesional.

Detrás de esta historia existe, además, una relación creativa que merece atención. Debby Fasingha, amiga de Rachel y responsable de buena parte de sus estilismos, ha desempeñado un papel esencial en la construcción de su imagen. El fotógrafo Odey Ikpä también forma parte de ese pequeño equipo que ha contribuido a convertir unas grabaciones en las calles de Lagos en un proyecto internacional.

Esta dimensión colectiva permite comprender mejor el fenómeno. El éxito de Rachel no responde únicamente al atractivo de una personalidad individual, sino a la colaboración entre jóvenes creativos que han sabido transformar sus ideas en imágenes capaces de viajar mucho más allá de su entorno.

En una industria acostumbrada a asociar el lujo con grandes presupuestos, producciones sofisticadas y equipos numerosos, su experiencia recuerda que una propuesta visual potente puede surgir de estructuras mucho más pequeñas. La mirada, la complicidad y la capacidad de ejecución se convierten en herramientas decisivas.

La historia también toma un significado especial al observar el lugar que ocupan las amistades y las redes de apoyo en el desarrollo de una carrera. El acceso a los grandes escenarios suele presentarse como una conquista individual, pero en este caso existe un trabajo compartido que ha acompañado a Rachel desde sus primeros vídeos hasta su llegada a París.

'The Process Africa'

La trayectoria de Rachel tampoco puede entenderse sin su interés por otras disciplinas artísticas. Antes de convertirse en una figura viral, exploró el cine y la creación audiovisual. De hecho, su inclinación por contar historias ayuda a explicar el carácter cinematográfico de sus publicaciones y la atención que presta a los escenarios, los movimientos y la composición de cada imagen.

A esa inquietud se suma 'The Process Africa', una plataforma impulsada por ella para dar visibilidad a jóvenes creadores africanos y a sus proyectos. La iniciativa refleja una ambición que va más allá de construir una carrera como modelo: generar espacios de reconocimiento para una nueva generación de artistas y profesionales creativos.

Su planteamiento conecta con una cuestión fundamental para comprender el momento actual de la moda. Durante décadas, las grandes capitales occidentales han concentrado buena parte de la atención mediática y de las oportunidades comerciales. Sin embargo, los lenguajes visuales, las comunidades digitales y los nuevos creadores están contribuyendo a ampliar esa mirada.

Su planteamiento conecta con una cuestión fundamental para comprender el momento actual de la moda.

Lagos no es simplemente el lugar desde el que Rachel intenta llegar a París. Es una parte inseparable de su identidad. La energía urbana, la cultura local y la diversidad de referencias que aparecen en sus vídeos forman parte de una propuesta que pierde sentido si se separa de sus raíces.

Su caso invita a observar la creatividad africana sin reducirla a una nota exótica dentro del calendario internacional. Se trata de reconocerla como una fuente de ideas, lenguajes y perspectivas capaces de influir en la conversación global sobre el estilo.

El poder de la autenticidad

El fenómeno Rachel Ojuromi plantea una pregunta interesante: ¿qué busca hoy la industria de la moda en sus nuevas figuras? Durante años, la imagen aspiracional se construyó alrededor de la exclusividad, la distancia y el acceso a mundos aparentemente inalcanzables. Las redes sociales modificaron esa relación al permitir que los consumidores observaran de cerca los procesos creativos y las personalidades que hay detrás de las imágenes.

Pero la visibilidad, por sí sola, no explica el interés que despierta Rachel. En su caso, la diferencia está en que el contenido digital no parece una estrategia añadida para conseguir notoriedad, sino la expresión natural de una mirada creativa. Sus vídeos tienen una localización reconocible, sentido del humor, una energía y una manera de vestir que permiten identificarla inmediatamente.

Esa personalidad conecta con un público que busca propuestas menos previsibles y con marcas interesadas en descubrir voces capaces de aportar nuevos significados a sus códigos históricos. Chanel encontró en Rachel un modo de reinterpretar su universo, mientras que ella halló una oportunidad para llevar su trabajo a una escala internacional.

El encuentro entre ambos mundos demuestra que tradición e innovación no tienen por qué ser conceptos opuestos. Una casa con una historia centenaria puede dialogar con una creadora joven que utiliza prendas de segunda mano y las calles de su ciudad como escenario. Lo importante es que exista una idea capaz de establecer una conexión genuina.

Moda internacional

La llegada de Rachel Ojuromi a Chanel no significa que las dificultades de acceso a la industria hayan desaparecido ni que las redes sociales garanticen una carrera profesional. Su historia es excepcional precisamente porque reúne una identidad visual sólida, una comunidad digital, un trabajo creativo constante y la oportunidad de ser descubierta por una figura decisiva.

Sin embargo, sí demuestra que los caminos hacia la moda internacional se están diversificando. Hoy, una joven creadora puede construir una voz propia desde su ciudad, desarrollar un proyecto con recursos limitados y llegar a captar la atención de una firma que antes parecía inaccesible.

Para las nuevas generaciones, el mensaje es poderoso: no siempre es necesario esperar a recibir una invitación para empezar. A veces, la oportunidad surge al crear el proyecto que uno desea ver en el mundo.