Roaming en la Unión Europea: qué es, cómo activarlo y qué países incluye

Dos personas usan el móvil Europa Press

El roaming permite usar el móvil conectado a redes de otros países. Desde la normativa europea de «roam like at home», dentro de la Unión Europea se navega, se llama y se escribe con la tarifa nacional, sin recargos por cruzar la frontera.

En Galicia la pregunta llega cada verano: Portugal está incluido, pero Reino Unido o Suiza, destinos con tanta diáspora gallega, quedan fuera. Para esos viajes conviene revisar antes de salir alternativas como los bonos roaming Lowi , pensados para destinos sin cobertura europea.

Qué países incluye el roaming europeo

La regla comunitaria cubre los Estados miembros de la Unión y también Islandia, Noruega y Liechtenstein. En esos territorios el móvil funciona como en casa: los gigas, los minutos y los SMS se descontarán de la tarifa contratada en España.

Quedan fuera, en cambio, Reino Unido desde el brexit, Suiza, Andorra y Turquía. Allí la tarifa nacional deja de aplicar y cada operadora fija sus precios, así que conviene desactivar la itinerancia de datos o comprobar las condiciones antes de viajar.

Portugal sí está incluido, y la cercanía de la raia lo hace especial: en zonas fronterizas el teléfono puede engancharse a una antena portuguesa sin que lo notes. Dentro de la UE ese salto no genera costes extra, aunque conviene vigilar el consumo de datos.

Cómo activar el roaming antes de salir

Los móviles suelen traer la itinerancia activada, pero si no funciona hay que encenderla a mano. En Android está en Ajustes, dentro de Redes móviles; en iPhone, en Datos móviles, Opciones de datos móviles. El nombre varía según el fabricante.

La norma europea admite un límite de uso razonable: en tarifas ilimitadas o con muchos gigas, el operador aplica un tope de datos en itinerancia y avisa cuando se alcanza. Superarlo no corta el servicio, pero puede reducir la velocidad o aplicar un recargo controlado por la propia norma.

Al cruzar la frontera llega un SMS con las condiciones del destino; ese aviso es obligatorio y recuerda dónde se está. Si no llega, un reinicio del móvil o una búsqueda manual de red suelen resolver el enganche.

Bonos de datos y eSIM para destinos fuera de la UE

En países no cubiertos los precios pueden dispararse y superar en pocos días el coste de la tarifa mensual completa. Lo primero es desactivar la itinerancia y el roaming de datos, y usar Wi-Fi siempre que sea posible.

Para viajes puntuales existen bonos específicos que activan datos en destinos no cubiertos, sin permanencia: los bonos de datos de Lowi o propuestas parecidas de otras operadoras funcionan como recarga temporal. La clave está en compararlos con el precio real que aplicaría la tarifa por defecto.

En estancias largas o viajes con mucho consumo, una eSIM local suele compensar más: se contrata desde el móvil y evita las redes en itinerancia. Para unos días de turismo, en cambio, un bono suele bastar y se gestiona desde la propia app del operador.

Llamadas a España desde el extranjero

Dentro de la UE, llamar a un número español se cobra como si se estuviera en casa. Las llamadas a otros países de la Unión tienen un precio especial regulado, y recibir llamadas en itinerancia no genera coste en la mayoría de tarifas españolas.

Fuera de la UE cambia todo: tanto llamar como recibir se factura aparte, con precios por minuto propios de cada destino. Las videollamadas y los mensajeros por Wi-Fi son la alternativa más cómoda para hablar con la familia sin pensar en tarifas ni prefijos.

Antes de un viaje largo conviene repasar la factura y la app del operador para saber qué incluye la tarifa en cada destino. Anotar el plan elegido y los límites vigentes ayuda a detectar errores de cobro, que en itinerancia ocurren más de lo que parece.