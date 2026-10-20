Ni lejía ni amoníaco: el truco de las abuelas para blanquear las juntas de los azulejos sin dañar la cerámica

Un cepillo de dientes aplicando una pasta blanca sobre la junta de unos azulejos

Las juntas de los azulejos del baño y de la cocina son la parte de la casa que primero delata el paso del tiempo, porque el mortero poroso absorbe la grasa, la humedad y el moho mucho más rápido que la superficie esmaltada del azulejo. La solución que más se repite, frotar con lejía pura, funciona a corto plazo pero desgasta el mortero y deja un olor que tarda horas en irse.

El truco que de verdad limpia sin ese desgaste es más sencillo: una pasta espesa de bicarbonato de sodio con agua oxigenada de diez volúmenes, aplicada directamente sobre la junta con un cepillo de dientes viejo.

Por qué funciona sin decolorar el azulejo

El bicarbonato actúa como abrasivo suave que levanta la suciedad incrustada sin rayar el esmalte, mientras que el agua oxigenada oxida las manchas oscuras del moho y de la cal sin el efecto corrosivo del cloro. La combinación de las dos sustancias genera una reacción que ayuda a que la pasta penetre en los poros del mortero, algo que la lejía en superficie no consigue del mismo modo.

Es también más segura para quien limpia sin ventilación adecuada, porque no desprende gases irritantes ni puede mezclarse por error con productos amoniacales, una combinación que sí genera vapores tóxicos y que es precisamente el riesgo más común cuando se limpia el baño con varios productos a la vez.

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Cómo se aplica, paso a paso

La pasta se prepara con dos partes de bicarbonato por una de agua oxigenada, hasta lograr una textura similar a la de una crema dental espesa. Se extiende sobre la junta con el cepillo, se deja actuar entre diez y quince minutos sin que llegue a secarse del todo, y se frota después con movimientos cortos siguiendo la línea del mortero.

El aclarado final tiene que ser abundante, con agua tibia y un paño limpio, porque los restos de bicarbonato que se secan sobre el azulejo dejan un velo blanquecino visible bajo luz directa.

Cuándo no conviene y qué evitar

En juntas de mármol o de piedra natural la mezcla puede opacar el brillo si se deja actuar más de quince minutos, así que conviene probar antes en una esquina poco visible. Y el error que más rápido estropea el resultado es mezclar esta pasta con productos que contengan cloro, porque la reacción entre el agua oxigenada y la lejía genera gases perjudiciales para las vías respiratorias.

Para las juntas más ennegrecidas, con moho ya instalado en el mortero, puede hacer falta repetir la aplicación dos o tres días seguidos antes de ver el resultado completo, porque el moho profundo no desaparece con una sola pasada por mucho que se frote con fuerza la primera vez.

Una vez recuperado el blanco original, conviene sellar la junta con un producto impermeabilizante específico para mortero, que se vende en cualquier ferretería y que retrasa la reaparición de la suciedad durante meses. Repetir la limpieza con esta pasta una vez al mes, como mantenimiento preventivo y no como remedio de urgencia, evita que la mugre vuelva a incrustarse en el mortero poroso y alarga mucho el tiempo entre una limpieza a fondo y la siguiente.