Nutricionistas y médicos coinciden: el magnesio para dormir no tiene la evidencia que promete el bote del supermercado

El mineral interviene de verdad en la relajación muscular y en la regulación del sistema nervioso,

En los lineales de las farmacias y en las estanterías de los supermercados, el bote de magnesio con la etiqueta "para dormir mejor" ocupa cada vez más espacio. Las ventas de este tipo de suplementos crecieron alrededor de un 17% en el último año, arrastradas por vídeos que prometen un sueño profundo con una pastilla antes de acostarse.

Iva Marques, directora científica del portal Nutriendo de la Academia Española de Nutrición y Dietética, ha sido clara al respecto, y explica que en los ensayos controlados los resultados son mixtos, y que ninguna sociedad médica o científica recomienda la suplementación de magnesio a la población general para facilitar el sueño. No es una opinión aislada. María José Martínez, doctora en Fisiología y directora de la firma Kronohealth, sostiene que no existen pruebas de que tomar magnesio, cuando no hay un déficit real, haga que el sueño sea más profundo o de mejor calidad de forma generalizada.

Por qué el magnesio se ha convertido en la nueva melatonina

El mineral interviene de verdad en la relajación muscular y en la regulación del sistema nervioso, y ahí nace parte de su fama. Quien tiene un déficit diagnosticado de magnesio puede notar mejoría en el descanso al corregirlo, y ese caso concreto es real. El problema es que la promesa se ha generalizado a cualquier persona con insomnio, tenga o no ese déficit, y ahí es donde la evidencia deja de sostener el mensaje del envase.

La comparación con la melatonina no es casual. Igual que ocurrió con esa hormona hace una década, el salto de un uso clínico concreto y bien delimitado a un suplemento de consumo masivo se ha hecho sin que la investigación creciera al mismo ritmo que las ventas.

Lo que sí funciona, según la misma evidencia

Ni Marques ni Martínez rechazan que el sueño se pueda mejorar. Lo que rechazan es que una pastilla sustituya lo que de verdad tiene respaldo: mantener horarios regulares de sueño y de comidas, reducir la luz de pantallas antes de acostarse, evitar la cafeína a partir de media tarde y hacer ejercicio físico regular, aunque no sea intenso ni cercano a la hora de dormir.

También conviene distinguir entre un divulgador con intereses comerciales y uno sin ellos. En Estados Unidos, el caso de Andrew Huberman ilustra el problema: declara públicamente su acuerdo comercial con una marca de suplementos, pero esa declaración de transparencia no elimina el sesgo que ese modelo de negocio introduce en lo que recomienda.

Cuándo sí tiene sentido tomarlo

Un déficit de magnesio confirmado por analítica, algo más habitual en personas con dietas muy restrictivas, con determinadas enfermedades digestivas o que toman ciertos diuréticos, sí justifica la suplementación bajo indicación de un profesional. Fuera de ese supuesto, la evidencia actual no permite prometer que un adulto sano vaya a dormir mejor por tomarlo antes de acostarse, y la próxima campaña de marketing no cambia ese dato.

El propio crecimiento de las ventas, ese 17% en apenas un año, es en sí mismo una señal de que el mensaje comercial va por delante de la ciencia que lo sostiene. Los ensayos clínicos con resultados mixtos que citan Marques y Martínez no han cambiado en ese tiempo, lo que ha cambiado es la cantidad de contenido en redes que presenta el magnesio como solución universal. Para quien tiene dudas concretas sobre su descanso, la vía más fiable sigue siendo consultar con su médico de cabecera antes de comprar cualquier suplemento, y pedir una analítica si existe sospecha real de déficit, en lugar de guiarse por lo que promete la etiqueta del bote.