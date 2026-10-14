Colim Limpiezas, 30 años de servicios de calidad

Santiago García y parte de su equipo en las oficinas de Colim Carlota Blanco

La limpieza es una parte imprescindible del bienestar y un servicio que ninguna empresa o comunidad debe descuidar. Para ello existen firmas como Colim Limpiezas, ubicada en la avenida de Arteixo de A Coruña, que en diciembre cumplirá 31 años y cuyo director, Santiago García, tiene una amplia experiencia en el sector a nivel nacional.

“Esto empezó como Apple, en un trastero. Mi trastero era mi almacén y con un escritorio en mi casa empecé a hacer facturas y presupuestos. Trabajaba en banca, de hecho iba para director, pero quería tener mi propia empresa y monté esto porque parte de mi familia está en el sector de la limpieza”, dice García, que hoy en día tiene cientos de clientes por todo el país, desde oficinas, naves y comunidades de propietarios hasta clínicas y hospitales.

El secreto del crecimiento de su pyme son la seriedad y la rápida resolución de conflictos. Ver al cliente en persona, conocer de primera mano el mantenimiento de cada recinto y ser rigurosos con la normativa de seguridad y de prevención de riesgos laborales son claves básicas en Colim Limpiezas, manifiesta Santiago García, que tiene unas 160 personas en plantilla.

El perfil principal de cliente de Colim son las empresas y realizan la limpieza de cientos de naves y oficinas, aunque también destaca las comunidades de propietarios como “salvadoras” en la época del covid. “Muchas empresas en aquel entonces nos dijeron que dejásemos de ir porque cerraron sus instalaciones, pero las comunidades de vecinos fue al revés, ni una se dio de baja, incluso algunas querían que fuésemos todos los días a desinfectar e higienizar todo; lograron que aquello no fuese una catástrofe para nosotros”, asevera García.

El dueño de Colim destaca la minuciosidad de sus servicios, tanto que realizan la limpieza en empresas de alimentación, “con unas medidas de seguridad y unos productos muy concretos”, en otras del sector energético –que requieren cursos de prevención de riesgos más exhaustivos– así como en quirófanos y en compañías como Navantia. “Hacemos todo tipo de trabajos especializados, aunque el grueso de nuestra cartera son oficinas y naves industriales”, señala.

Rigurosos protocolos

En este sector, además de la eficiencia y la calidad de las tareas, son clave la rigurosidad en los protocolos y la aportación de información detallada de los productos de limpieza que se utilizan en cada lugar.

“Somos demasiado estrictos en la parte documental y eso nos supone una ventaja a la hora de optar a contratos con grandes empresas. Todos los años obligamos a nuestros trabajadores a hacer formación presencial y una gratificación que les damos es una comida en un sitio chulísimo. Es muy importante el ‘backstage’: todos tienen una aplicación en el móvil con sus cursos y las fichas de los productos que usan”, apunta.

Recuerda Santiago García una anécdota con el director de una emisora de radio a la que acudía Colim: “El estudio de grabación era de color negro y allí la suciedad se notaba más, pero estaban encantados con nuestro servicio y varias personas le preguntaron qué empresa limpiaba allí; me llamó para pedirme perdón porque no sabía decirles, no se acordaba de nuestro nombre. Me dijo que como se había despreocupado por completo de la limpieza al llegar nosotros, no lo tenía presente”, comenta García, quien bromea con que su compañía es “de colchones, porque los clientes descansan”.

Formación constante

El líder de Colim destaca la labor de su equipo. “No solo seleccionamos a los mejores profesionales, sino que invertimos constantemente en su capacitación técnica”, manifiesta Santiago García, quien menciona entre los cursos que proporcionan a los trabajadores los de manejo de maquinaria, prevención de riesgos, conducción segura, incendios y otros aspectos.

“En Colim Limpiezas celebramos una amplia trayectoria de tres décadas en el sector de la limpieza profesional, operando tanto en Galicia como en el ámbito nacional. Esto nos permite tener un equipo de profesionales altamente cualificado y en constante formación, tanto en el conocimiento de los diferentes productos químicos como en nuestra maquinaria industrial de limpieza de última generación. El resultado es un servicio altamente especializado, eficiente y con un nivel de garantía de satisfacción del 100% para empresas y comunidades”, concluye el fundador y jefe de esta empresa, ubicada en la avenida de Arteixo, número 112 (A Coruña).