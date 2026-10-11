Galliano y Zara: volver a crear sobre lo existente

Hay nombres que pertenecen a la historia de la moda y nombres que, además, tienen la capacidad de modificarla. John Galliano pertenece a esa segunda categoría. Por eso, cuando el pasado mes de marzo se conoció que el diseñador iba a iniciar una colaboración creativa de dos años con Zara, la noticia recorrió rápidamente las redacciones, las redes sociales y los principales círculos de la industria internacional.

Ahora, con la primera colección ya disponible, aquella sorpresa inicial se ha convertido en un auténtico fenómeno de moda. Bautizada como Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano, la propuesta supone el regreso del creador británico a la primera línea después de su salida de Maison Margiela en 2024. Pero también representa algo mucho más importante: la entrada de uno de los grandes nombres de la alta moda en el universo de una de las compañías de moda más poderosas y globales del mundo.

La operación no es una colaboración puntual al uso. Está planteada para desarrollarse durante dos años, y Galliano ha asumido el papel de reinterpretar los archivos de Zara, lo que él mismo ha definido como “re-author”, volver a autorizar o escribir de nuevo aquellas prendas. La fórmula resulta tan inesperada como fascinante.

Por primera vez, uno de los diseñadores más imaginativos, teatrales y revolucionarios de las últimas décadas trabaja sobre el archivo de una compañía cuyo gran éxito se ha construido precisamente sobre la rapidez, la capacidad de detectar tendencias y la posibilidad de hacerlas llegar a millones de consumidores en todo el mundo. El encuentro entre ambos universos está despertando una expectación que trasciende la propia colección.

Marta Ortega, una figura clave

En el origen de esta colaboración aparece también una figura fundamental: Marta Ortega Pérez, presidenta de Inditex. Galliano ha explicado que ambos se conocieron a través de la fundación que lleva el nombre de Ortega, vinculada a exposiciones de grandes fotógrafos como Steven Meisel o Irving Penn.

La relación personal y creativa fue creciendo hasta desembocar en un proyecto que, según ha explicado el diseñador, le resultaba especialmente estimulante precisamente porque era algo que no había hecho antes. Y esa palabra –nuevo– es probablemente una de las claves para entender la decisión de Galliano. Después de cuatro décadas trabajando en algunos de los escenarios más prestigiosos de la moda, el diseñador necesitaba un territorio diferente. Zara se lo proporciona.

La compañía, por su parte, consigue incorporar a su universo creativo a uno de los diseñadores más reconocibles de la historia reciente. Es una operación en la que ambas partes encuentran un elemento fundamental: la posibilidad de hacer algo que no habían hecho antes.

Re{form}: Volver a crear sobre lo existente

La primera colección recibe el nombre de Re{form}, una denominación que resume perfectamente la filosofía del proyecto. Galliano no parte únicamente de un folio en blanco. Parte de Zara. De sus prendas. De sus formas. De sus archivos. Y a partir de ahí transforma, modifica, reconstruye y reinterpreta.

La idea de trabajar sobre el archivo es especialmente interesante porque durante los últimos años el archivo se ha convertido en uno de los grandes valores de las casas de lujo. Dior, Chanel, Valentino, Jean Paul Gaultier o Maison Margiela recurren constantemente a su pasado para construir nuevas colecciones.

Galliano lleva ahora ese concepto al territorio de Zara. La diferencia es enorme. Zara no es una maison histórica tradicional. Su archivo pertenece a una historia mucho más reciente y vinculada a la evolución de la moda contemporánea. Galliano convierte ese archivo en materia creativa.

El diseñador trabaja con prendas existentes y las lleva hacia un territorio más teatral, sofisticado y experimental, incorporando algunas de las características que han definido su trayectoria: siluetas exageradas, referencias históricas, sastrería transformada, volúmenes, transparencias, romanticismo y una cierta teatralidad.

La inspiración histórica vuelve a ocupar un papel protagonista. Entre las referencias aparece el universo de los Incroyables y las Merveilleuses, relacionado con la Francia posterior a la Revolución y con aquella primera colección que Galliano presentó al comienzo de su carrera. El diseñador parece cerrar así un círculo. El joven Galliano que miraba hacia la historia para construir su futuro vuelve ahora a aquellos códigos desde una perspectiva completamente diferente.

La prenda como objeto de deseo

La respuesta del público ha sido inmediata. Antes incluso de que la colección llegara a las tiendas, la expectación ya era enorme. Y después del lanzamiento, esa expectación se ha traducido en compras rápidas, colas y agotamientos de determinadas referencias.

En Londres, estudiantes de moda y seguidores del diseñador hicieron cola frente a la tienda de Zara de Bond Street. Figuras como Naomi Campbell y Hari Nef también se acercaron al lanzamiento. La colección se presentó además en París, durante la Semana de la Moda, en un espacio concebido como una combinación de exposición y tienda temporal. El pop-up permite observar las prendas dentro de un contexto mucho más próximo al de una presentación de lujo que al de un lanzamiento convencional de retail.

El dato más significativo es que la colección comenzó a agotarse rápidamente online. Eso demuestra que el fenómeno no responde únicamente a una campaña publicitaria. Existe una auténtica curiosidad por descubrir qué ha hecho Galliano con Zara.

El efecto Galliano

El nombre del diseñador funciona aquí como un extraordinario generador de deseo. Para una generación que ha conocido su trabajo principalmente a través de fotografías de archivo, vídeos de pasarela y redes sociales, esta colaboración supone la posibilidad de tener una pieza asociada a su universo creativo.

Pero también existe otro público. El consumidor que ya conoce a Galliano. La mujer que recuerda sus grandes desfiles en Dior. El coleccionista que ha seguido su trayectoria. El estudiante de moda que analiza sus patrones. El profesional que considera sus colecciones parte de la historia reciente de la indumentaria. Y, finalmente, quien simplemente quiere una pieza diferente. Todos ellos coinciden ahora en Zara. Esa capacidad para reunir públicos tan distintos es una de las grandes fuerzas de la operación.

¿Ha cambiado Zara?

La colaboración también dice mucho sobre la evolución de Zara. La compañía española lleva años desarrollando una estrategia que la aproxima cada vez más al territorio de la moda de autor.

Ha colaborado con diseñadores reconocidos como Narciso Rodriguez, Stefano Pilati o Willy Chavarria, además de desarrollar proyectos vinculados a nombres de la fotografía y la cultura visual.

Pero Galliano representa una dimensión diferente. No se trata solamente de colaborar con un diseñador prestigioso. Se trata de asociar la identidad de Zara con uno de los grandes nombres creativos de la moda contemporánea durante un periodo prolongado. Dos años. Varias colecciones. Un proyecto continuado. Y una reinterpretación de sus propios archivos. Esto convierte la operación en una estrategia a largo plazo, no en una simple cápsula.

El debate sobre el precio

La colección también ha generado conversación por sus precios. Zara sigue siendo percibida como una firma accesible, pero algunas piezas de Re{form} se sitúan claramente por encima de los precios habituales de la compañía.

Un vestido de seda alcanza los 599 euros y otras prendas, especialmente abrigos, chaquetas de piel o piezas más elaboradas, tienen precios considerablemente superiores a los de la colección general.

Este hecho abre un debate interesante. ¿Hasta dónde puede llegar una cadena de gran distribución cuando incorpora el trabajo creativo de un diseñador de esta categoría? ¿El consumidor está pagando únicamente por la prenda o también por la autoría? ¿Puede una pieza de Zara adquirir una dimensión de colección? Son preguntas que acompañarán probablemente a todo el proyecto.

Una generación que quiere historia

Hay además un fenómeno cultural detrás del éxito de la colaboración. La moda contemporánea vive una enorme fascinación por los archivos. Las nuevas generaciones descubren las grandes colecciones de los años ochenta, noventa y primeros dos mil a través de Instagram, TikTok, Pinterest y plataformas especializadas.

Los desfiles que hace décadas eran vistos únicamente por periodistas y compradores ahora pueden ser estudiados por millones de personas. Galliano es uno de los diseñadores que mejor encajan en esta cultura del archivo. Sus colecciones están llenas de imágenes memorables. Sus siluetas son reconocibles. Sus desfiles forman parte de la memoria visual de la moda.

Llevar una pieza inspirada directamente en su universo significa, para muchos consumidores, acercarse físicamente a una historia que hasta ahora solo podían contemplar en fotografías.

Zara como nuevo escenario creativo

La paradoja es evidente. Galliano ha pasado de trabajar para algunas de las casas más exclusivas del mundo a hacerlo para una empresa cuyo éxito se basa en una enorme capacidad de producción y distribución. Pero quizá ahí reside precisamente el interés del proyecto. El diseñador dispone ahora de algo que ninguna maison puede ofrecerle de la misma manera: una plataforma global inmediata.

Zara está presente en numerosos mercados y permite que una propuesta creativa llegue a consumidores de países y generaciones muy diferentes. Galliano lo reconoce abiertamente cuando habla de la posibilidad de llevar la moda a través de una plataforma de semejante dimensión. Es un cambio de escala extraordinario

Más que una colección

Quizá dentro de unos años la primera colección Re{form} se recuerde no únicamente por sus prendas, sino por el momento que representa. El momento en el que una de las figuras más importantes de la moda de autor decidió utilizar Zara como laboratorio creativo.

El momento en el que el concepto de archivo salió definitivamente de las grandes maisons y llegó a la gran distribución. El momento en el que una prenda de Zara pudo convertirse, para determinados consumidores, en un objeto de deseo asociado a la historia de la moda.

Y también el momento en el que Zara confirmó que su estrategia ya no consiste únicamente en interpretar las tendencias, sino en participar activamente en la conversación cultural de la moda.

El nuevo capítulo de Galliano

La primera entrega de Re{form} es solo el principio. El acuerdo contempla un periodo de dos años, por lo que la expectación no terminará con esta primera colección. Al contrario: la pregunta que queda abierta es hasta dónde podrá llevar Galliano el proyecto.

¿Seguirá profundizando en los archivos? ¿Aumentará la complejidad de las prendas? ¿Introducirá técnicas más cercanas a la alta costura? ¿Llegará a crear piezas que se conviertan en objetos de colección? Todavía no hay respuestas. Pero sí existe una certeza: la colaboración ha conseguido que el mundo de la moda vuelva a hablar de John Galliano con enorme intensidad.

Y eso, en una industria saturada de lanzamientos, novedades y colaboraciones, ya constituye un acontecimiento. Galliano vuelve a escena. Zara se convierte en su nuevo laboratorio. Y la moda observa atentamente.

Porque quizá la verdadera importancia de Re{form} no esté en conseguir que una prenda de Galliano sea accesible para un público mucho más amplio. Quizá esté en demostrar que la creatividad de autor y la gran distribución ya no tienen por qué vivir en mundos separados. La frontera entre ambos universos se ha hecho más fina. Y John Galliano acaba de cruzarla.