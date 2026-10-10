Futuros profesionales de Primera: ERLAC elige Riazor para el inicio de sus másteres 2026/27

Presentación de los tres másteres de ERLAC ERLAC

Un recinto de campeones y grandes momentos como el estadio municipal de ABANCA Riazor ha sido el escenario la tarde del viernes del pistoletazo de salida de los tres másteres de ERLAC. La casa del Dépor ha acogido la bienvenida a las treinta y dos personas que componen el estudiantado de las nuevas promociones: será la 15ª para el Máster en Recursos Humanos y People Analytics, la 11ª del Máster Práctico en Jurisdicción Social y la 4ª del Máster en Organización de Eventos y Protocolo, que organizan conjuntamente ERLAC y la Escuela Internacional de Protocolo (EIP).

El decano de ERLAC, Jesús Vázquez Forno, expresó su “orgullo” y agradecimiento al club por poder recibir el nuevo curso en la sede blanquiazul, de la que recordó algunos momentos históricos, y dio paso a la intervención de apertura, a cargo del jefe de Recursos Humanos del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Javier Nistal, docente del Máster en Recursos Humanos, en torno a “Cultura, talento y personas”. Nistal abogó por formar “liderazgos éticos”, recordó que “el talento sin ética es un riesgo”, animó a desterrar la “hipocresía corporativa” y subrayó que “detrás de cada persona hay una vida humana y una familia”. Además, recordó que, una vez logrado que las áreas de Recursos Humanos formen parte de los comités de Dirección, están llamadas a convertirse “en la conciencia de la empresa”.

Profesorado y practicidad, el valor de los posgrados de ERLAC

A continuación, el director del Máster en Recursos Humanos y People Analytics, Gonzalo Castañeira, destacó, en tiempos de los retos de la IA, que “hace falta gente buena que se meta a pelear con los temas difíciles”, con preguntas como “¿Qué significa cuidar a las personas y ponerlas en el centro?”

En la presentación del Máster Práctico en Jurisdicción Social intervinieron, en representación del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense, que colabora en el mismo, Celestino Vieites y Teresa López. Ambos destacaron ante los nuevos alumnos y alumnas el camino apasionante que se les presenta, con “una formación única, con experiencias prácticas en juzgados reales y conocimiento de la jurisprudencia”. Además, alabaron el “gran nivel” del profesorado de este prestigioso título que dirigen Felipe Martínez Ramonde y Raquel Naveiro.

Presentación de los tres másteres de ERLAC ERLAC

Por su parte, la coordinadora del Máster en Organización de Eventos, Comunicación y Protocolo, Pilar Muíños, puso en valor la larga trayectoria de la EIP como formadora de jefas y jefes de protocolo y avanzó que a lo largo del curso se realizarán visitas a instituciones y clases in situ. Muíños recordó que “el protocolo está para hacer brillar a los demás desde la sombra”. Entre los presentes estaban las responsables de Protocolo de la Diputación de A Coruña y del Real Club Deportivo, y el presidente de honor de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, Rafael Vidal.

Al cierre del acto, el vicedecano y docente de ERLAC, responsable de Recursos Humanos de ABANCA y consejero del Deportivo, Benito Couceiro, ejerció de anfitrión y deportivista en su bienvenida al alumnado de Máster del centro universitario coruñés. A través de él, ERLAC hizo entrega al Deportivo de un recuerdo en el 120 aniversario del club.

Presentación de los tres másteres de ERLAC ERLAC

Todavía existen plazas para quienes deseen matricularse en esta recta final de inicio de las clases. La información puede encontrarse en la web www.erlac.es, en el teléfono 981248080 y en el email posgrados@erlac.es.