Frotar la plancha caliente con una vela: para qué sirve y cuándo hay que hacerlo

Una plancha de vapor junto a una vela Cedida

Con el uso, la suela de la plancha acumula pequeños restos de tejido chamuscado, almidón de spray de planchado o cal del agua, que acaban formando manchas oscuras que se transfieren a la ropa clara en el siguiente uso. Un truco casero que circula desde hace generaciones entre quienes planchan a diario resuelve el problema con un objeto que cualquier casa tiene a mano: una vela de cera normal.

Por qué funciona una vela y no otro material

La cera de una vela, al fundirse en contacto con la suela caliente, actúa como un disolvente suave que reblandece los restos pegados sin necesidad de frotar con fuerza, lo que evita el riesgo de rayar el recubrimiento antiadherente de las planchas modernas. Al mismo tiempo, la propia cera forma una fina película que facilita que la plancha deslice mejor sobre la ropa durante un tiempo después de la limpieza.

Cómo se hace paso a paso

Con la plancha caliente, pero desenchufada por seguridad, se envuelve la vela en un paño de algodón fino o en papel de cocina y se frota con cuidado sobre la suela, dejando que la cera se derrita en contacto con el calor. Los restos oscuros se van desprendiendo y quedan adheridos al paño. Es importante hacerlo sobre una superficie que no importe manchar, porque la cera fundida gotea con facilidad durante el proceso.

El paso que casi nadie hace y que es imprescindible

Después de frotar con la vela, hay que volver a calentar la plancha, ya sin el paño, y pasarla varias veces sobre un trapo viejo o una toalla que no se vaya a usar más, para retirar los restos de cera que hayan quedado en la suela. Si se salta este paso y se plancha directamente ropa buena, la cera derretida puede mancharla de forma similar a como lo haría un vertido de aceite, y esa mancha es mucho más difícil de quitar que la que se pretendía evitar.

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Cuándo conviene este truco y qué hacer si no hay una vela a mano

Este método es útil para manchas superficiales de suciedad acumulada y para mejorar el deslizamiento de una plancha que empieza a "engancharse" en la ropa. No sirve, en cambio, para la cal incrustada en los orificios de vapor, que necesita una limpieza específica con agua destilada o con los ciclos de autolimpieza que incorporan la mayoría de planchas de vapor modernas. Tampoco conviene usarlo en planchas con suela de cerámica muy delicada, donde el fabricante suele desaconsejar cualquier producto que no sea el paño húmedo recomendado en el manual.

Cuando no se tiene una vela normal en casa, una barra de jabón de glicerina sin perfumar puede sustituirla con un resultado parecido, aunque algo menos eficaz en manchas muy oscuras. Lo que no se debe hacer nunca es usar velas perfumadas o de colores intensos, porque los aditivos de esas velas pueden dejar restos de tinte que sí mancharían la ropa en el siguiente planchado.

Conviene además revisar la suela con una lupa o con buena luz antes de dar por terminada la limpieza, porque algunos restos oscuros muy finos pasan desapercibidos hasta que se plancha la primera prenda clara después del truco, y ese pequeño gesto de comprobación evita tener que lavar de nuevo una camisa recién planchada por un resto que se podía haber visto a tiempo.