Nät vuelve a las pantallas con 'Toda la verdad de mis mentiras'

Diseño de Nät

Nät continúa llevando sus diseños a nuevos escenarios, esta vez con 'Toda la verdad de mis mentiras'. La firma, especializada en zapatos y bolsos, apuesta por colecciones que combinan diseño, artesanía y esencia mediterránea, elaboradas en España y pensadas para perdurar.

Entre los diseños de Nät que aparecen en la ficción se encuentran las alpargatas Thira, el bolso de rafia Cinnamon y el bolso Rope Striped, integrados en los estilismos de la serie.

Diseño de Nät

Esta nueva aparición se suma a la trayectoria de Nät en el mundo audiovisual. La firma ya ha estado presente en 'Valeria' de Netflix y en 'La de Ladrones: La tiara de Santa Águeda' de Disney, llevando sus piezas a producciones que conectan con un público que comparte el gusto por la moda, el diseño y las historias con identidad.

La serie ‘Valeria’ se llena de color con los bolsos artesanales de Nät Más información

Para Nät , formar parte de estas producciones supone una oportunidad para acercar su universo a nuevos públicos y poner en valor el Made in Spain, la artesanía y el diseño que forman parte de la identidad de la firma.

Diseño de Nät

Nät crea colecciones de alpargatas, bailarinas y bolsos que combinan técnicas artesanales con una estética actual y mediterránea, apostando por piezas versátiles, especiales y atemporales.

Diseño de Nät

En esta ocasión, varios diseños de Nät forman parte de 'Toda la verdad de mis mentiras', la nueva serie de Netflix basada en la novela de Elísabet Benavent, una de las autoras españolas más reconocidas de la literatura contemporánea y creadora de historias que han dado el salto a la pantalla en numerosas ocasiones.