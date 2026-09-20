Boceto de calzado de Pedro Rodríguez J. Echeverría

Cuarenta empresas españolas de calzado, junto a destacados artesanos y artistas, reinterpretarán piezas de la colección del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico a través de creaciones realizadas expresamente para este proyecto.

La exposición, coorganizada por el Museo del Traje y la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con el apoyo de AC/E y otras instituciones españolas, podrá visitarse en Madrid del 29 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027.

Vestido minifalda, realizado con placas de aluminio unidas entre sí con anillas y círculos convexos de acero. Paco Rabanne. 1967 J. Echeverría

Tras el éxito de la exposición Cristóbal Balenciaga | Shoes from Spain Tribute, celebrada en Milán en 2025, el Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura, y FICE presentan ‘La moda a tus pies’, un nuevo proyecto que establece un diálogo entre algunas de las piezas más representativas de la colección del Museo y la creatividad contemporánea del calzado español.

Mantón de Manila en tafetán de seda cruda con bordado policromo con motivos florales y chinos. 1900 J. Echeverría

La exposición, comisariada por Javier Echeverría Sola y Juan Gutiérrez, intervendrá 35 vitrinas del recorrido permanente del Museo del Traje, incorporando nuevas creaciones de calzado junto a las piezas históricas que las han inspirado.

El resultado será un recorrido por la historia del vestir en España, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, a través también del calzado. El proyecto parte de la inspiración como hilo conductor entre diferentes épocas, artistas y generaciones.

Colores, formas, siluetas, bordados, materiales y técnicas presentes en las piezas del Museo se reinterpretan desde el lenguaje del calzado por algunas de las principales empresas españolas del sector.

Bota de caña alta y kitten heel en tonos nude, cuajada de flores de seda hechas a mano en tonos rosas y violetas. Monami & Mariana Barturen. J. Echeverría

Así, ‘La moda a tus pies’ muestra cómo tradición, innovación y modernidad forman parte de un mismo proceso creativo, donde elementos del pasado vuelven a adquirir nuevos significados a través de creaciones contemporáneas realizadas específicamente para la exposición. 40 empresas españolas ante un mismo reto creativo El proyecto reúne a 40 de las principales empresas españolas de calzado, seleccionadas a través de una convocatoria y un concurso creativo promovidos por FICE.

Las firmas participantes representan algunas de las principales zonas productoras del país y han creado piezas específicamente para la exposición, inspirándose en diferentes obras de la colección del Museo del Traje. Alhamas, Amambaih, Bibi Lou, Callaghan, Casteller, Castañer, Chie Mihara, Defloresyfloreros, Flabelus, Flordeasoka, Franjul, Gaimo, Ganzitos, Glent, Guanabana, Herce, Jutelia, Kanna, Lodi, Lola Cruz, Lottusse, Magnanni, Magrit, Martinelli, Mascaró, Monami, Naguisa, Pablosky, Pedro García, Pedro Miralles, Pertini, Pie Santo, Pons Quintana, Pretty Ballerinas, RAS, RIA Menorca, Studio Ilana, Toni Pons, Unisa y Zapato Feroz.

Vestido minifalda con escote palabra de honor realizado en tafetán morado con aplicaciones de flores de tafetán de algodón. Lemoniez. 2006 J. Echeverría

El objetivo no ha sido reproducir las piezas originales, sino reinterpretarlas desde el lenguaje propio de cada creador: un bordado puede transformarse en una textura, una flor en una silueta o un color en un nuevo material. Junto a las firmas participantes, destacados artesanos y artistas españoles han aportado sus conocimientos y técnicas —desde el encaje y el bordado hasta la joyería, las flores de seda, la peletería o la escultura—, creando un encuentro entre la alta artesanía española y la industria contemporánea del calzado.

Alfonso Aguilar, Ángeles Espinar, Atelier Cairel, Corina Roselló, Encarnita Berrio, Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, Isidoro Hernández, Jesús Rosado, Mariana Barturen, Santiago del Palacio y Teresa de la Pisa.

Traje de luces bordado en plata ca. 1875 – 1900 J. Echeverría

Con ‘La moda a tus pies’, el Museo del Traje y FICE reivindican el calzado como una parte esencial de la indumentaria y de la identidad estética de cada época, al tiempo que ponen en valor la tradición manufacturera, la innovación y el reconocido saber hacer de la industria española.

La exposición propone una mirada al pasado para inspirar el futuro: piezas históricas que, a través de la creatividad de empresas, artesanos y artistas contemporáneos, adquieren nuevas formas y significados. ‘La moda a tus pies’ podrá visitarse en el Museo del Traje del 29 de octubre al 31 de enero de 2027. Porque la historia de la moda también se viste por los pies.