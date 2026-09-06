Yayoi Kusama transformó su infinito en arte

Yayoi Kusama y su universo

Hay artistas que dejan una obra y artistas que dejan un universo. Yayoi Kusama pertenece a esa segunda categoría. Su universo es reconocible a primera vista: lunares que parecen multiplicarse hasta el infinito, calabazas amarillas, flores gigantes, redes interminables, espejos, luces, colores vibrantes y figuras que parecen escapar de los límites del espacio. Pero detrás de esa estética aparentemente lúdica existe una historia mucho más compleja. La de una mujer que convirtió sus obsesiones, sus miedos, sus visiones y su necesidad de comprender el mundo en una de las obras más personales e influyentes del arte contemporáneo.

Yayoi Kusama falleció el 14 de agosto de 2026, a los 97 años, en Tokio. La noticia, comunicada días después, pone el punto final a una trayectoria de casi ocho décadas de creación, aunque difícilmente pueda hablarse de final cuando se trata de una artista cuyo concepto fundamental fue precisamente el infinito.

Su muerte deja atrás una figura irrepetible y, sobre todo, una pregunta: ¿cómo consiguió una mujer japonesa que comenzó su carrera en una época en la que las mujeres tenían enormes dificultades para hacerse escuchar convertirse en una de las artistas más reconocibles del planeta?La respuesta está en su extraordinaria capacidad para transformar lo personal en universal.

La niña que veía puntos en todas partes

Yayoi Kusama nació el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, en el seno de una familia acomodada. Desde muy pequeña comenzó a experimentar unas visiones que marcarían para siempre su trayectoria. Veía redes, puntos y formas que parecían extenderse por las paredes, los objetos y el propio cuerpo. Aquellas imágenes podían resultar inquietantes, pero Kusama descubrió que podía trasladarlas al papel. El dibujo se convirtió así en refugio y en lenguaje. La artista comenzó a representar aquello que veía y, con el paso del tiempo, esas imágenes se transformarían en los famosos patrones repetitivos que terminarían definiendo su obra.

Sus lunares no son, por tanto, un simple motivo decorativo. Son una manera de representar su percepción del mundo y una idea que la acompañaría durante toda su vida: la desaparición del individuo dentro de una realidad mucho mayor. El punto es pequeño, casi insignificante. Pero cuando se repite miles de veces, deja de ser individual. Se convierte en universo.

Yayoi Kusama y su universo

Contra las convenciones

Desde muy joven Kusama supo que quería ser artista, pese a que su entorno familiar no veía con buenos ojos esa vocación. Japón era entonces una sociedad profundamente tradicional y el camino para una mujer que quisiera desarrollar una carrera artística estaba lleno de obstáculos. Pero Kusama no estaba dispuesta a renunciar.

A finales de los años cincuenta tomó una decisión que cambiaría su vida: abandonar Japón y marcharse a Estados Unidos. En 1957 llegó a Seattle y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se encontró con una escena artística efervescente, dominada por hombres y marcada por el expresionismo abstracto.

Tenía 28 años. No era una artista conocida. No tenía el respaldo de una gran galería. Pero tenía algo mucho más poderoso: una visión propia Nueva York y las redes infinitas En Nueva York comenzó a desarrollar sus célebres Infinity Nets, enormes superficies cubiertas por miles de pequeñas pinceladas repetidas.

Desde lejos podían parecer campos monocromáticos. De cerca, cada pequeño gesto revelaba una obsesiva acumulación de marcas. Kusama podía pasar horas y horas repitiendo el mismo movimiento. La pintura dejaba de ser una representación de algo externo para convertirse en una experiencia física.

La artista no pintaba simplemente una red. Construía una red infinita. Aquella repetición sería fundamental para comprender su obra posterior. Su propuesta dialogaba con las corrientes más avanzadas de la época, aunque resultaba difícil encasillarla. Fue relacionada con el minimalismo, el pop art, el arte conceptual y el happening, pero su trabajo siempre tuvo una identidad propia. Kusama no quería pertenecer a una corriente. Quería crear su propio universo.

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Una mujer adelantada a su tiempo

Durante los años sesenta, Kusama experimentó también con la escultura, las instalaciones y las performances. Sus famosas esculturas Accumulation cubrían objetos cotidianos con formas blandas repetidas. Sofás, sillas y otros elementos adquirían nuevas dimensiones al quedar cubiertos por una proliferación casi obsesiva de formas.

Era provocadora. Era radical. Y estaba cuestionando conceptos que décadas después se convertirían en temas centrales de la cultura contemporánea: el cuerpo, el consumo, la sexualidad, la identidad y la desaparición del individuo.

También organizó performances en espacios públicos de Nueva York, utilizando los lunares sobre cuerpos desnudos como elemento de protesta y experimentación.

Kusama comprendió que el arte no tenía por qué permanecer encerrado dentro de un museo. Podía ocupar la calle. Podía ocupar un cuerpo. Podía ocupar una habitación. Podía ocupar la vida.

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El concepto de la autoobliteración

Uno de los conceptos fundamentales de su pensamiento artístico es la llamada autoobliteración. La palabra puede parecer compleja, pero su significado es profundamente visual. Cuando Kusama cubre un objeto con cientos de lunares, el objeto comienza a desaparecer. Cuando cubre una habitación de espejos, el espectador deja de saber dónde termina su cuerpo y dónde comienza el espacio. Cuando repite una forma hasta el infinito, la individualidad se diluye. El yo desaparece dentro de una totalidad.

Esta idea está presente prácticamente en toda su producción. Y quizá sea una de las razones por las que su obra continúa resultando tan contemporánea. En una época obsesionada con mostrarnos, con construir una identidad digital y con convertirnos permanentemente en protagonistas de nuestra propia imagen, Kusama propone exactamente lo contrario: desaparecer.

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El regreso a Japón

En 1973 regresó a Japón. La vuelta no fue sencilla. Tampoco lo fue su relación con el reconocimiento artístico en su país. Pero Kusama continuó trabajando. A partir de la década de 1970 comenzó a vivir voluntariamente en un centro psiquiátrico de Tokio, mientras mantenía su estudio artístico muy cerca.

Y allí ocurrió algo fundamental: el arte siguió siendo el centro de su vida. No dejó de crear. Escribió novelas y poesía, realizó esculturas, pinturas e instalaciones y continuó desarrollando el lenguaje que había comenzado décadas atrás. Su disciplina fue extraordinaria. Pintar se convirtió en una forma de resistencia. Crear, en una forma de sobrevivir.

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Las calabazas que se convirtieron en iconos

Si los lunares son el signo gráfico más reconocible de Kusama, las calabazas son probablemente sus esculturas más queridas. La artista creció rodeada de naturaleza y tuvo contacto con las calabazas durante su infancia. Años después las convertiría en grandes esculturas cubiertas de lunares. La más famosa, la calabaza amarilla con puntos negros, se ha convertido en uno de los grandes iconos del arte contemporáneo.

Su fuerza reside en la sencillez. Una calabaza. Un color. Unos lunares. Y, de repente, un objeto cotidiano se convierte en una imagen universal. Kusama tenía esa capacidad extraordinaria: conseguir que algo aparentemente sencillo se volviera inolvidable.

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Los espejos y el nacimiento del infinito

Y entonces llegaron sus Infinity Mirror Rooms. Quizá ninguna otra creación explique mejor el pensamiento de Kusama. Entrar en una de estas habitaciones significa dejar de contemplar una obra para convertirse en parte de ella. Los espejos multiplican las luces, los puntos y las formas hasta crear un espacio aparentemente infinito.

El visitante pierde la sensación de estar dentro de una habitación. Ya no sabe dónde termina el suelo. Dónde está la pared. Dónde termina su propio cuerpo. La Tate explica precisamente que estas instalaciones buscan provocar esa experiencia de “autoobliteración”, mediante espejos, luces y reflejos que sumergen al espectador dentro de la obra.

Y ahí reside una de las grandes revoluciones de Kusama. El arte ya no se mira. Se experimenta.

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De los museos a la moda

Pero la historia de Yayoi Kusama no puede contarse únicamente desde los museos. Su influencia en la moda ha sido extraordinaria. Mucho antes de que la industria del lujo descubriera el potencial de las colaboraciones entre artistas y grandes maisons, Kusama ya había entendido que la ropa podía convertirse en una extensión del arte.

Sus estampados repetitivos, sus colores, sus formas orgánicas y sus obsesiones visuales podían trasladarse perfectamente a vestidos, bolsos, zapatos y accesorios. Y la moda encontró en ella una creadora capaz de convertir una prenda en una obra.

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Louis Vuitton: cuando el arte entró en el lujo

El gran encuentro entre Kusama y la moda contemporánea llegó con Louis Vuitton. La relación comenzó durante la etapa de Marc Jacobs al frente de la dirección artística de la Maison. El propio Louis Vuitton señala a Jacobs como la persona que inició la relación entre la casa francesa y la artista japonesa.

La primera gran colaboración se presentó en 2012. Los lunares de Kusama ocuparon bolsos, prendas, accesorios y escaparates. El tradicional universo del lujo francés se encontró con el lenguaje obsesivo y psicodélico de una artista japonesa que llevaba décadas defendiendo una estética completamente personal.

Fue una colaboración que ayudó a consolidar una idea que hoy parece natural: que una casa de moda puede funcionar también como plataforma artística. Louis Vuitton ya había desarrollado importantes colaboraciones con artistas como Stephen Sprouse y Takashi Murakami, pero Kusama aportaba algo diferente.

No se trataba simplemente de decorar un bolso. Se trataba de introducir todo un universo artístico dentro de la Maison.

El bolso como lienzo

La colaboración convirtió los accesorios en superficies artísticas. El monograma tradicional podía convivir con los puntos. Los bolsos se transformaban en pequeños campos de color. La repetición invadía la marroquinería. La frontera entre arte y producto desaparecía.

Y esa es precisamente una de las grandes aportaciones de Kusama a la cultura visual contemporánea: demostrar que una obra de arte no tiene necesariamente que estar en una galería. Puede estar en un bolso. En un vestido. En un escaparate. En un reloj. O incluso en la fachada de un edificio.

El regreso de Kusama a Louis Vuitton

En 2023, Louis Vuitton volvió a recurrir a su universo. La segunda gran colaboración llevó mucho más lejos la idea original y exploró diferentes códigos de Kusama: los lunares, las calabazas, los rostros y otros elementos característicos de su obra. La Maison llegó incluso a trasladar sus motivos a objetos y accesorios tecnológicos, demostrando hasta qué punto el lenguaje de la artista podía adaptarse a distintos soportes. La colaboración no fue únicamente una colección.

Fue una invasión visual. El mundo de Kusama parecía haber tomado las ciudades. Escaparates, fachadas, bolsos, zapatos, prendas y objetos comenzaron a hablar el mismo idioma. Louis Vuitton continúa presentando esta relación como uno de sus grandes diálogos entre lujo y creación contemporánea. La propia Maison ha publicado Yayoi Kusama x Louis Vuitton: Creating Infinity, un volumen de 240 páginas y 300 ilustraciones que documenta la colaboración y analiza sus vínculos con el arte y la moda.

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Cuando una artista se convierte en una marca

Aquí aparece uno de los fenómenos más interesantes de Kusama. La artista consiguió convertirse en una marca sin dejar de ser artista. Su imagen es inseparable de su obra. El cabello rojo. El flequillo. Los vestidos de lunares. Los colores. Las calabazas. Los espejos. Todo forma parte de una identidad visual perfectamente reconocible.

Hoy estamos acostumbrados a que los artistas construyan una identidad pública y a que la imagen forme parte de su trabajo. Kusama lo hizo mucho antes. Ella entendió que el artista contemporáneo podía construir un universo completo alrededor de su nombre. Pero existe una diferencia fundamental. En su caso, la imagen no era simplemente marketing. Era parte de la obra.

La influencia sobre la moda contemporánea

La influencia de Kusama se extiende mucho más allá de Louis Vuitton. Su estética ha contribuido a consolidar una manera contemporánea de entender la relación entre arte y moda. Los diseñadores han encontrado en ella una inspiración para trabajar: La repetición. El color. La escala. Los estampados. La transformación del cuerpo. La desaparición de los límites entre prenda y espacio.

Sus lunares han demostrado que un motivo extremadamente sencillo puede convertirse en una identidad visual poderosa. Y su trabajo ha contribuido a que las colaboraciones entre artistas y maisons de lujo dejen de considerarse una excepción para convertirse en una de las grandes estrategias creativas de la industria. Arte, lujo y cultura popular Kusama también entendió algo que hoy resulta fundamental: el arte contemporáneo ya no vive únicamente en los museos. Vive en las redes sociales. En la fotografía. En la moda. En la publicidad. En los escaparates. En la arquitectura. En el diseño. Y en la cultura popular. Sus Infinity Mirror Rooms son especialmente representativas de esta transformación. Son instalaciones artísticas, pero también experiencias que generan fotografías y recuerdos. El visitante no solo contempla. Participa. Y después comparte.

Kusama se convirtió así en una de las artistas cuya obra mejor ha dialogado con la cultura visual del siglo XXI. La paradoja de Yayoi Kusama Existe una hermosa paradoja en su trayectoria. Una mujer que hablaba de desaparecer terminó convirtiéndose en una de las artistas más visibles del mundo. Una mujer que utilizó la repetición como forma de borrar la individualidad terminó construyendo una identidad absolutamente inconfundible.

Una artista que durante años tuvo que luchar para ser reconocida terminó ocupando escaparates de las mayores casas de lujo. Y una mujer que convirtió sus miedos en arte terminó ofreciendo al público algunas de las experiencias visuales más fascinantes de nuestro tiempo.

La artista que nunca dejó de trabajar

Quizá uno de los aspectos más admirables de Kusama sea su capacidad de trabajo. Su carrera atraviesa generaciones. Nació antes de la Segunda Guerra Mundial. Vivió la reconstrucción de Japón. Llegó a Nueva York en los años cincuenta. Participó en la revolución artística de los sesenta. Regresó a Japón. Atravesó décadas de cambios culturales. Y terminó convertida en una estrella global en pleno siglo XXI.

Su lenguaje, sin embargo, permaneció reconocible. Los puntos seguían siendo puntos. Las redes seguían siendo redes. Las calabazas seguían siendo calabazas. Pero el mundo había cambiado alrededor de ellos. Y esa es quizá la mejor prueba de la fuerza de una verdadera artista.

El legado de una mujer infinita

Yayoi Kusama murió a los 97 años, pero resulta difícil escribir sobre ella utilizando la palabra final. Porque su obra está diseñada precisamente contra el concepto de final. El infinito no termina. Un punto puede generar otro punto. Un espejo puede multiplicar una imagen hasta perderla de vista. Una red puede extenderse más allá de los límites del lienzo. Una idea puede viajar de una generación a otra.

Eso es lo que queda de Kusama. No solamente sus cuadros. No solamente sus esculturas. No solamente sus instalaciones. También queda una manera diferente de entender el arte. Una manera en la que la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza. En la que una obsesión puede convertirse en lenguaje. En la que una mujer puede transformar aquello que la hacía diferente en aquello que finalmente la hizo única.

Y queda, por supuesto, su relación con la moda. Porque si algo demostró Kusama fue que el arte puede vestirse. Puede caminar por la calle. Puede entrar en un bolso. Puede ocupar un escaparate. Puede convertirse en lujo. Puede dialogar con una maison centenaria. Y puede seguir sorprendiendo a un público que quizá nunca había pisado un museo.

Un punto dentro del universo

Quizá la mejor manera de despedir a Yayoi Kusama sea regresar al principio. A aquel punto que parecía tan pequeño. A aquella niña japonesa que comenzó a dibujar las formas que veía. A aquella joven que decidió marcharse a Nueva York. A aquella artista que pasó horas cubriendo lienzos con redes. A aquella mujer que convirtió sus obsesiones en esculturas, habitaciones, espejos, vestidos y universos enteros. Y entender que toda su trayectoria fue, en realidad, una misma búsqueda.

La búsqueda del infinito. Kusama nos recordó que somos pequeños frente al universo, pero que incluso un pequeño punto puede tener una fuerza extraordinaria cuando encuentra su lugar dentro de una totalidad. Ella encontró el suyo. Y lo convirtió en arte. Después lo llevó a la moda. Y finalmente consiguió algo todavía más difícil, hacer que el mundo entero mirara un punto y viera el infinito. Ese es su verdadero legado. Y quizá por eso Yayoi Kusama no desaparece. Simplemente se ha convertido en otro punto dentro de ese universo infinito que dedicó toda su vida a construir.