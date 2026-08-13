Tendencias de Decoración para 2027

Los ambientes neutros fueron casi los dueños de la decoración durante años Cedida

Durante años, los ambientes neutros fueron casi los dueños de la decoración. Beiges, blancos, arenas, grises y tonos tierra se colaron en todo tipo de interiores, acompañados de madera, fibras naturales y muebles de líneas sencillas. La receta funcionaba: espacios luminosos, ordenados y funcionales. El minimalismo y el estilo nórdico terminaron de impulsar esta tendencia. Pero, poco a poco, tanta homogeneidad empezó a pasar factura. Al repetir una y otra vez las mismas fórmulas, muchos interiores acabaron pareciéndose demasiado entre sí. Eran bonitos y acogedores, pero también podían resultar algo fríos y, sobre todo, poco personales.

2027 llega para romper con los ambientes excesivamente neutros que han dominado la decoración en los últimos años. Según Sara Rodríguez Figueras, responsable de colección de Chic & Fabric, las tendencias apuntan ahora hacia interiores más personales, donde los estampados, los tejidos y los objetos vuelven a tener algo que contar. La idea no es, sin embargo, llenar la casa de estampados como ikats, rayas mediterráneas, motivos orientales y flores pictóricas, sino utilizarlos en una pieza protagonista, que se convierta en el centro de todas las miradas, y combinarlos con tejidos lisos o texturizados para que cada espacio luzca equilibrado y con estilo.

Estampados inspirados en el mundo

Los estampados vuelven a hacerse un hueco en la decoración y lo hacen mirando a otras culturas. De cara a 2027, los ikats tendrán mucho peso, sobre todo por ese acabado ligeramente difuminado que les da un aire artesanal. Los kilims también estarán presentes, con sus colores vivos y sus formas geométricas, que encajan tanto en espacios tradicionales como más actuales. Entre las propuestas que ganarán fuerza están, además, los paisajes orientales. Jardines, montañas, bosques, lagos, pagodas o aves aparecen en los tejidos y aportan un toque artístico y evocador.

Junto a ellos, los motivos botánicos y las rayas mediterráneas ayudarán a crear interiores con más personalidad y carácter. La clave para decorar con estampados está precisamente en no convertir todos los elementos de la estancia en protagonistas, sino concentrarse en una butaca o una alfombra, mientras el resto se construye alrededor de tejidos lisos.

Lino, algodón, chenilla y jacquard

Durante años, la decoración parecía tener una regla bastante clara: todo debía verse perfecto. Colores neutros, líneas sencillas y espacios impecables, de esos que funcionan muy bien en una foto, pero que a veces resultan algo fríos. En 2027 la tendencia apunta en otra dirección. La casa quiere sentirse, no solo verse bonita. Y ahí entran en juego las fibras naturales. El lino, el algodón, la chenilla y el jacquard ganan presencia porque aportan algo que no se consigue únicamente con el color: textura y calidez. También dejan espacio para las pequeñas irregularidades, esas que hacen que un ambiente parezca menos diseñado y más vivido. En definitiva, se busca una decoración más natural, personal y cercana a lo artesanal.

El lino y el algodón ganarán peso en la decoración, tanto en muebles como en todo tipo de detalles para la casa. Son fibras naturales que ayudan a crear ambientes más cálidos y agradables, también cuando entran en juego las texturas. La chenilla seguirá esa misma línea. Su tacto suave y ligeramente aterciopelado resulta perfecto para cortinas, alfombras o cojines, y consigue que cualquier estancia resulte más acogedora. Por su parte, el jacquard aparecerá sobre todo en sofás y sillones. Sus diseños aportan un aire elegante, pero también ese acabado artesanal que hace que un espacio se sienta menos impersonal y tenga un carácter propio.

Una butaca, otra historia

Renovar una estancia no siempre implica cambiar los muebles. De hecho, una de las tendencias de decoración que ganará fuerza en 2027 apuesta justo por lo contrario: recuperar piezas que ya tenemos y darles una segunda vida. Una butaca puede cambiar por completo de aspecto con un ikat de algodón de inspiración mallorquina o un jacquard de gran rapport, inspirado en los kilims y con ese característico efecto pixelado. Y no hace falta limitarse a las butacas. Las telas para tapizar también pueden cambiar un cabecero de cama, las sillas del comedor o incluso un pequeño sofá. Son cambios sencillos, pero suficientes para transporta por completo un espacio y que el mueble cuente otra historia.

Tradición reinterpretada

De cara a 2027, la decoración apuesta por la convivencia entre inspiración histórica y muebles contemporáneos. La llamada tradición reinterpretada gana peso y propone recuperar ciertos códigos históricos, pero adaptándolos a la forma de vivir de hoy. No se trata de recrear una casa antigua, sino de mezclar épocas con naturalidad. Esta convivencia puede aparecer de muchas maneras. Una cómoda de madera de aire clásico puede convivir perfectamente con un sofá de líneas rectas, igual que una mesa antigua puede encontrar su sitio entre sillas de diseño contemporáneo. La clave está en el equilibrio. Más que acumular piezas vintage, se busca crear interiores con personalidad, donde cada elemento aporte algo: una sorpresa, un recuerdo o una historia que haga que la vivienda se sienta auténtica y vivida.