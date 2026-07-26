Rabanne abre un nuevo capítulo: Puig confía en Olivier Rousteing para liderar la dirección creativa

La firma de moda Rabanne, propiedad del grupo español Puig, ha anunciado el nombramiento del diseñador francés Olivier Rousteing como nuevo director creativo de la casa, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para una de las marcas más emblemáticas del lujo contemporáneo. La incorporación de Rousteing llega tras la salida de Julien Dossena, quien durante más de una década fue el responsable de revitalizar el legado de la firma fundada por Paco Rabanne y convertirla en una referencia de la moda de vanguardia del siglo XXI.

El nombramiento supone uno de los movimientos más relevantes del panorama internacional de la moda en 2026. Rousteing, de 40 años, es ampliamente reconocido por su trayectoria al frente de Balmain, donde permaneció catorce años transformando la histórica casa francesa en una de las marcas de lujo con mayor impacto mediático y digital del mundo. Su llegada a Rabanne confirma la apuesta de Puig por reforzar el posicionamiento de la marca, consolidando la integración entre moda, perfumería, belleza e innovación.

Un relevo estratégico

La elección de Olivier Rousteing no responde únicamente a un cambio creativo, sino a una estrategia empresarial cuidadosamente diseñada. Durante los últimos años, Rabanne se ha convertido en una de las principales locomotoras del grupo Puig. La marca fue la primera del conglomerado español en superar los 1.000 millones de euros de ventas anuales, impulsada principalmente por el extraordinario éxito internacional de sus fragancias, entre ellas las familias Million, Invictus, Fame y Phantom.

No obstante, el objetivo de Puig va más allá del negocio de la perfumería. Desde hace varios ejercicios la compañía trabaja para convertir Rabanne en una auténtica maison de lujo global, donde la moda vuelva a ocupar un papel protagonista junto con las categorías de belleza, maquillaje y accesorios.

Según explicó Ana Trias, presidenta de Prestige & Fashion Brands de Puig, la visión creativa de Rousteing representa una evolución natural para la firma. “La visión creativa de Olivier Rousteing es audaz, magnética y profundamente conectada con la energía de nuestro tiempo. Su capacidad para crear una moda que celebra la confianza y la expresión personal lo convierte en una elección natural para Rabanne”, señaló la directiva durante el anuncio oficial.

El legado de Julien Dossena

La llegada de Rousteing pone fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente de Rabanne. Desde 2013, Julien Dossena fue el encargado de reinterpretar el universo creado por Paco Rabanne, recuperando algunos de sus códigos más icónicos –como el metal, las cotas de malla y la experimentación con materiales– desde una perspectiva contemporánea.

Durante su mandato, la firma consiguió recuperar protagonismo en la Semana de la Moda de París, conectar con nuevas generaciones de consumidores y reforzar su presencia internacional mediante colaboraciones estratégicas y una mayor integración con el negocio de belleza.

Su trabajo fue determinante para que la casa viviera una auténtica transformación creativa y comercial, hasta convertirse en una de las marcas más dinámicas del portafolio de Puig.

Olivier Rousteing: figura clave de la moda contemporánea

Nacido en Burdeos en 1985, Olivier Rousteing es uno de los diseñadores franceses más influyentes de su generación. Tras iniciar su carrera en Roberto Cavalli, fue nombrado director creativo de Balmain en 2011 con apenas 25 años, convirtiéndose en uno de los responsables creativos más jóvenes de una gran casa de moda francesa.

Durante sus catorce años al frente de Balmain desarrolló una identidad muy reconocible basada en la sastrería estructurada, las siluetas poderosas, el glamour contemporáneo y una estrecha relación con la cultura popular y las redes sociales. Su capacidad para conectar con celebridades internacionales como Beyoncé, Kim Kardashian, Zendaya o Rihanna convirtió a Balmain en un fenómeno global y multiplicó la visibilidad de la marca entre las nuevas generaciones.

Rousteing también destacó por impulsar una estrategia digital pionera dentro del sector del lujo, entendiendo antes que muchos de sus competidores el potencial de Instagram y otras plataformas para construir comunidad y reforzar el posicionamiento internacional de una maison.

Una visión alineada con el ADN de Rabanne

Aunque Balmain y Rabanne poseen identidades muy diferentes, ambas comparten una tradición de creatividad audaz y ruptura con las convenciones. Esa afinidad explica, en parte, la elección de Puig.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Rousteing expresó el profundo respeto que siente por el legado de Paco Rabanne y por el trabajo desarrollado por Julien Dossena. “Unirme a Rabanne es un inmenso honor. Es una maison que siempre ha desafiado las convenciones, transformando ideas audaces en creaciones que han marcado la historia de la moda. Inicio este nuevo capítulo con un profundo respeto por este extraordinario legado y con ilusión por todo lo que construiremos juntos”, afirmó el diseñador.

El creativo también destacó que entiende la moda como una herramienta de identidad y expresión personal, una filosofía que considera plenamente compatible con el espíritu innovador que caracterizó desde sus inicios a Paco Rabanne.

El futuro de la maison

Puig ha confirmado que el primer desfile de Olivier Rousteing para Rabanne tendrá lugar durante la Semana de la Moda de París de marzo de 2027, donde presentará la colección Otoño/Invierno 2027. Hasta entonces, el diseñador trabajará junto a los equipos creativos de la casa para preparar una transición ordenada y definir las nuevas líneas estratégicas de producto.

La compañía ha adelantado que Rabanne continuará ampliando su universo hacia nuevas categorías, reforzando la conexión entre moda, belleza e innovación tecnológica. El objetivo es construir un ecosistema de marca cada vez más sólido y coherente, capaz de atraer tanto al consumidor tradicional del lujo como a nuevas audiencias internacionales.

Apuesta con impacto para Puig

El fichaje de Olivier Rousteing también refleja la creciente ambición internacional de Puig, que en los últimos años ha reforzado su posición como uno de los grandes grupos mundiales de lujo y belleza. Tras la salida a bolsa de la compañía y el crecimiento sostenido de sus principales enseñas, la consolidación de Rabanne como una marca de moda de referencia constituye uno de los pilares de su estrategia de expansión.

La combinación del legado experimental de Paco Rabanne, el trabajo de modernización realizado por Julien Dossena y la proyección mediática de Olivier Rousteing configura un escenario especialmente prometedor para la maison. La expectación que ya genera su primera colección confirma que la industria seguirá con atención esta nueva etapa, llamada a redefinir el futuro de una de las firmas más innovadoras de la moda contemporánea.

Hablar de Olivier Rousteing es hablar de una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. Visionario, provocador y profundamente conectado con la cultura popular, el diseñador francés transformó Balmain en una de las firmas más deseadas del siglo XXI, convirtiendo una histórica maison parisina en un fenómeno global capaz de conquistar tanto las pasarelas como las redes sociales. Su ascenso meteórico, su historia personal y su particular manera de entender el lujo han hecho de Rousteing mucho más que un director creativo: es un símbolo de una nueva era en la moda.

Nacido en Burdeos en 1985 y adoptado cuando apenas tenía un año, Olivier Rousteing creció en Francia sin conocer sus orígenes biológicos durante gran parte de su vida. Tras estudiar en la prestigiosa escuela ESMOD de París, inició su carrera profesional en Roberto Cavalli, donde rápidamente destacó por su talento hasta convertirse en responsable de la línea femenina.

Su verdadero salto llegó en 2009, cuando se incorporó a Balmain para dirigir el estudio de diseño. Tan solo dos años después, con apenas 25 años, fue nombrado director creativo de la maison, convirtiéndose en uno de los diseñadores más jóvenes en liderar una gran casa de moda francesa.

Cuando Olivier Rousteing asumió la dirección creativa, Balmain ya había recuperado parte de su protagonismo gracias a Christophe Decarnin. Sin embargo, fue Rousteing quien consiguió llevar la firma a una dimensión completamente diferente.

Su visión consistía en preservar la herencia de Pierre Balmain mientras adaptaba la marca al siglo XXI. Introdujo una estética reconocible al instante: hombros arquitectónicos, siluetas ceñidas, bordados de alta costura, vestidos joya, tejidos metalizados y una actitud poderosa inspirada en el glamour contemporáneo.

Declaración de confianza

Cada colección respiraba opulencia. Para Rousteing, el exceso nunca fue un defecto, sino una declaración de confianza. Sus prendas celebraban la fuerza, la sensualidad y el empoderamiento, construyendo una imagen de mujer segura de sí misma y alejada del minimalismo que dominó otros momentos de la moda.

Uno de los mayores logros de Olivier Rousteing fue entender que la moda ya no se comunicaba únicamente desde las revistas especializadas o los desfiles.

Mucho antes que muchas otras casas de lujo, comprendió el poder de las redes sociales y de las celebridades como vehículo de comunicación. Así nació la famosa Balmain Army, un grupo formado por algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento mundial.

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Naomi Campbell, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Zendaya o Rosalía vistieron sus diseños, convirtiéndose en embajadoras espontáneas de la firma. Rousteing no solo diseñaba ropa para ellas: construía una comunidad donde diversidad, inclusión y poder femenino eran protagonistas.

Rousteing fue uno de los primeros diseñadores de lujo en comprender que Instagram podía ser tan importante como una portada de revista.

Mientras otras casas mantenían una comunicación más tradicional, él mostraba el proceso creativo, los talleres, las pruebas de vestuario y su propia vida personal, acercando la alta moda a millones de personas.

Gracias a esta estrategia, Balmain dejó de ser una firma exclusivamente parisina para convertirse en un fenómeno global con una enorme presencia digital. Durante su etapa al frente de la maison, la compañía multiplicó de forma significativa su crecimiento comercial y consolidó una imagen de marca reconocible en todo el mundo. La historia personal de Olivier Rousteing siempre ha estado ligada a su trabajo.

Construcción de la identidad

Durante años habló abiertamente sobre su adopción, la búsqueda de sus raíces africanas y la construcción de su propia identidad. Estas experiencias marcaron profundamente su visión de la moda y le llevaron a defender una industria más inclusiva y representativa.

Fue uno de los primeros grandes directores creativos franceses en situar la diversidad racial y cultural en el centro de las campañas publicitarias y de los desfiles de una firma de lujo. Para Rousteing, la belleza debía reflejar el mundo real.

Su documental Wonder Boy mostró una faceta mucho más íntima del diseñador, revelando las presiones de liderar una gran maison y su búsqueda de respuestas sobre su origen. A lo largo de su carrera, Rousteing

ha firmado algunas de las colaboraciones más exitosas de la moda reciente. Especialmente recordada es la colección de Balmain para H&M en 2015, que democratizó temporalmente el universo de la firma y provocó largas colas en tiendas de todo el mundo.

También desarrolló proyectos junto a Puma, colaboraciones musicales con grandes artistas internacionales y numerosos diseños exclusivos para giras, galas y alfombras rojas, consolidando su estrecha relación con la industria del entretenimiento.

Después de catorce años al frente de Balmain, Olivier Rousteing anunció su salida de la firma en 2025, poniendo fin a una de las direcciones creativas más largas e influyentes de la moda de lujo contemporánea. Durante ese periodo logró reinventar la identidad de la maison, ampliar su alcance internacional y convertirla en un referente para una nueva generación de consumidores.

Un nuevo capítulo: Rabanne

En 2026 inició una nueva etapa profesional al ser nombrado director creativo de Rabanne, la histórica casa fundada por Paco Rabanne. Su incorporación supone uno de los movimientos más relevantes de la industria reciente y abre una nueva etapa para una firma reconocida por su espíritu experimental y su legado futurista. Rousteing presentará su primera colección para la maison en 2027.

Más allá de las tendencias, Olivier Rousteing ha demostrado que la moda puede ser una herramienta para contar historias, desafiar prejuicios y conectar con nuevas audiencias.

Su legado no reside únicamente en las prendas que diseñó, sino en haber cambiado la manera en que una casa de lujo dialoga con el mundo contemporáneo. Democratizó la comunicación del lujo sin renunciar a la excelencia artesanal, acercó la alta costura a la cultura popular y convirtió las redes sociales en una extensión natural del universo creativo de una maison.

En una industria en constante transformación, Rousteing representa una generación de diseñadores capaces de equilibrar tradición e innovación, espectáculo y técnica, exclusividad e inclusión. Su trayectoria demuestra que el verdadero lujo ya no consiste solo en crear prendas extraordinarias, sino en construir un imaginario capaz de inspirar a millones de personas dentro y fuera de la moda.