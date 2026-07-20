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Estilo Ideal

Primark baja los precios a un centenar de sus prendas más vendidas en España

Efe
20/07/2026 12:41
Estos precios más bajos van acompañados de inversiones y mejoras en la calidad
Editorial La Capital
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Primark, la firma irlandesa de moda 'low cost', baja los precios de cientos de sus prendas más vendidas para mujer, hombre y niños y niñas para reafirmar su posición de "referente de la moda de calidad a precios asequibles", según informa en un comunicado.

En concreto, la enseña textil ha explicado que estos "nuevos precios más bajos", acompañados de continuas mejoras en la calidad, corte y estilo, en un contexto en el que los clientes priorizan la calidad a precios asequibles.

Estos precios más bajos van acompañados de inversiones y mejoras en la calidad, el corte y el estilo en todas las colecciones, para ofrecer a los clientes aún más valor por su dinero. Así, en todas las colecciones, los clientes encontrarán nuevos diseños de temporada, tejidos innovadores y mejoras en el corte y la durabilidad.

"Queremos seguir liderando el camino a la hora de definir cómo es la moda asequible y ofrecer a nuestros clientes la confianza de que pueden contar con Primark para encontrar siempre los mejores precios, sin comprometer el estilo ni la calidad", ha explicado el director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, ha señalado.

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