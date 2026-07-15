Los perros que más pelo pierden y cómo mantener el hogar limpio durante la muda

Un perro come junto a una aspiradora Rowenta Cedida

Compartir la vida con un perro es una experiencia maravillosa. Sin embargo, también implica vivir con sus dinámicas naturales. Y es que, más allá de tener que sacarlo varias veces al día para que haga sus necesidades, resulta indispensable eliminar con solvencia los pelos que deja en el suelo y los muebles del hogar.

Un fenómeno que se intensifica drásticamente durante las épocas de muda, ese proceso biológico esencial que obliga a adaptar por completo los hábitos higiénicos de la casa para asegurar un ambiente saludable y cómodo.

¿Qué es la muda y por qué algunos perros pierden más pelo?

La muda es un mecanismo natural mediante el cual los perros renuevan su pelaje para adaptarse a los cambios estacionales de temperatura y luz. Durante estas fases críticas de transición, la caída se intensifica notablemente y los pelos se esparcen por todas partes. Para mantener el control absoluto de la higiene en las estancias de la casa, contar con una aspiradora para pelos de perro eficiente se torna fundamental, ya que permite retirarlos de los tejidos antes de que se dispersen y se incrusten.

La intensidad de este proceso no es la misma en todos los perros. Esto se debe, fundamentalmente, a que varía en función de múltiples factores internos y externos. La raza de la mascota, su tipo de pelaje, la alimentación, el estado general de salud y la época del año en curso dictan el volumen de pelos desprendidos. Por ello, comprender estas

variables es indispensable para anticiparse a los meses de mayor caída y diseñar una rutina doméstica adecuada.

Las razas a las que más se les cae el pelo

Aunque casi todos los perros experimentan este fenómeno, aquellos con un manto de doble capa, una subcapa densa de aislamiento y otra externa protectora, son los que generan mayor volumen de pérdida.

Las fases más complejas coinciden con la llegada de la primavera y el otoño, momentos en los que el organismo del animal se prepara para afrontar el frío invernal o el calor estival. A continuación, repasamos las características de las razas más propensas a experimentar mudas más fuertes:

las razas más propensas a experimentar mudas más fuertes RAZA DE PERRO CARACTERÍSTICAS DEL PELAJE FRECUENCIA E INTENSIDAD DE MUDA Pastor alemán Doble capa densa y dura Constante todo el año, muy intensa en cambios de estación Husky siberiano Manto doble muy grueso y lanoso Pérdida masica y abundante dos veces al año Golden retriever Pelo largo con subcapa impermeable Caída moderada diaria, picos elevados en primavera Labrador retriever Corto, extremadamente denso y lacio Desprendimiento continuo y persistente en suelos San Bernardo Largo o corto, pero muy tupido y pesado Volumen de caída muy elevado en periodos de muda

Cuidados básicos y hábitos para minimizar el impacto

Para reducir de manera drástica la acumulación de suciedad en las superficies, el cepillado se perfila como el cuidado básico más directo y eficaz. Este hábito retira el pelo muerto directamente del cuerpo de la mascota antes de que caiga al suelo, estimulando al mismo tiempo la circulación de su piel. Elegir el cepillo apropiado según el tipo de manto es vital para no lastimar al animal y maximizar la recolección diaria de fibras muertas.

Complementar estas sesiones de estética con una alimentación equilibrada, rica en ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6, fortalece la raíz capilar y mejora la barrera cutánea del animal. Un perro saludable y bien nutrido experimentará una muda mucho más controlada y un pelaje brillante.

Asimismo, mantener un calendario de baños adecuados con champús específicos ayuda a que el subpelo se suelte de forma segura, lo que aliviará la carga de limpieza posterior en las habitaciones.

Zonas críticas del hogar y mantenimiento diario

Las áreas donde tiende a concentrarse la mayor cantidad de suciedad textil y capilar son los sofás, las alfombras, las camas y los rincones con menor ventilación. En estos espacios, la electricidad estática de los tejidos sintéticos actúa como un imán potente, ya que fija las fibras de manera persistente. Establecer un orden de limpieza que empiece por las zonas elevadas y termine en los suelos evita que los residuos vuelvan a posarse sobre lo que ya se ha limpiado.

Una aspiradora sin cable con accesorios para mascotas resulta perfecta para repasos puntuales del día a día, especialmente en época de muda de pelo en perros, mientras que un robot aspirador para mascotas mantiene los suelos libres de pelusas de forma autónoma. Combinando ambas herramientas, mantener el suelo libre de pelo deja de ser una tarea pesada para convertirse en un hábito sencillo junto a tu peludo inseparable.