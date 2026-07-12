Premios de la Academia de la Moda Española 2026

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Hay noches en las que la moda trasciende el vestido para convertirse en un lenguaje propio. La tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda Española volvió a demostrar que el diseño español vive uno de sus momentos más inspiradores, reuniendo en Madrid a los nombres que están definiendo el presente —y el futuro— de la industria. Diseñadores, actrices, modelos, estilistas, artistas y creadores desfilaron por una alfombra roja donde cada elección estética hablaba de artesanía, innovación e identidad.

Más allá del palmarés, la ceremonia volvió a consolidarse como el gran escaparate de la moda española. Una celebración del talento que reivindica el valor de los oficios, la excelencia del patronaje y la capacidad de la industria para dialogar con las tendencias internacionales sin perder su personalidad.

La elegancia silenciosa se impuso sobre el exceso

Si algo dejó claro la alfombra roja de esta edición es que el lujo silencioso sigue marcando el pulso de la moda de noche. Las siluetas limpias, los tejidos nobles y una confección impecable dominaron buena parte de los estilismos, demostrando que la sofisticación no necesita artificios.

El negro volvió a convertirse en el gran protagonista. Vestidos de líneas depuradas, escotes arquitectónicos, espaldas descubiertas y delicadas transparencias construyeron algunos de los looks más elegantes de la velada. Una apuesta por la atemporalidad que convivió con propuestas en blanco óptico, tonos marfil y acabados metalizados que aportaban luminosidad sin renunciar a la sobriedad.

El satén líquido, el crepé de seda, la organza y los bordados artesanales fueron algunos de los tejidos que dominaron una alfombra roja donde el trabajo de atelier volvió a situarse en el centro del discurso.

Volumen, escultura y artesanía: las tendencias que conquistaron la gala

Frente al minimalismo más depurado, otra corriente apostó por la espectacularidad desde una perspectiva artística. Mangas escultóricas, cuerpos estructurados, flores tridimensionales, plisados imposibles y volúmenes cuidadosamente estudiados demostraron que la alta costura española continúa explorando nuevos lenguajes creativos.

Lejos de buscar únicamente el impacto visual, muchas de estas piezas evidenciaban un extraordinario trabajo artesanal, recordando que detrás de cada vestido existe un proceso de creación donde la técnica sigue siendo el verdadero lujo.

Las referencias a la arquitectura, la naturaleza y la innovación tecnológica aparecieron de forma recurrente en varias propuestas, confirmando que el diseño español continúa encontrando nuevas formas de reinterpretar la tradición.

Los accesorios hablaron el mismo idioma

En una alfombra roja donde el equilibrio fue una constante, los accesorios desempeñaron un papel fundamental. La joyería contemporánea se inclinó por las formas orgánicas y escultóricas, mientras que los bolsos de autor apostaron por diseños minimalistas capaces de complementar el estilismo sin competir con él.

También destacaron los recogidos pulidos, el maquillaje de acabado natural y una tendencia beauty que continúa alejándose del exceso para abrazar una belleza más luminosa y auténtica. La naturalidad volvió a convertirse en el mejor aliado de los grandes looks.

La moda masculina confirma su transformación

La evolución del armario masculino volvió a ser una de las notas más interesantes de la noche. El esmoquin clásico compartió protagonismo con trajes de líneas relajadas, americanas cruzadas, tejidos satinados y una paleta cromática mucho más amplia que el tradicional negro.

Cada vez son más los invitados que entienden la alfombra roja como un espacio de expresión personal, apostando por la sastrería contemporánea sin renunciar a la elegancia. Una evolución que refleja el excelente momento creativo que vive también la moda masculina española.

Una industria que celebra su identidad

Los galardones reconocieron algunas de las trayectorias y proyectos más destacados del panorama nacional, premiando tanto la excelencia creativa como la innovación, la sostenibilidad y el trabajo empresarial. Un reconocimiento que pone de manifiesto la fortaleza de una industria capaz de competir en los principales escenarios internacionales.

Sin embargo, la gran protagonista de la noche volvió a ser la propia moda española. Una moda que reivindica el valor de la artesanía, apuesta por la innovación y continúa construyendo un relato propio, alejado de las tendencias efímeras y profundamente conectado con la creatividad.

Porque si algo confirmó esta edición de los Premios de la Academia de la Moda Española es que el mejor diseño no necesita levantar la voz para dejar huella. Basta con una costura perfecta, una silueta impecable y la capacidad de emocionar a través de la belleza.

Una noche de talento, elegancia y reivindicación del diseño nacional

La moda española volvió a vestirse de gala con la celebración de la III edición de los Premios de la Academia de la Moda Española, celebrados el 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, estos galardones se consolidan como el gran escaparate del talento creativo, empresarial y artesanal de la industria nacional, reuniendo a diseñadores, modelos, actrices, estilistas y numerosas personalidades del panorama cultural español.

La ceremonia, presentada por Jesús Vázquez, puso el foco no solo en la excelencia del diseño, sino también en la importancia económica y cultural de la moda española. Entre los grandes vencedores de la noche destacó Isabel Sanchís, que se alzó con el premio a la Mejor Colección gracias a una propuesta inspirada en Japón que fusiona tradición, innovación tecnológica e impresión 3D. El Premio de Honor fue para Adolfo Domínguez, reconocido por sus cinco décadas de trayectoria y su contribución al prestigio internacional de la moda española, mientras que Manolo Blahnik recibió el Premio Internacional. También fueron distinguidos Lola Casademunt como Mejor Proyecto Empresarial, Helena Rohner en la categoría de Joyería y Accesorios y Pyratex por su apuesta por la sostenibilidad e innovación.

Como ocurre en las grandes citas internacionales, la alfombra roja fue uno de los grandes atractivos de la velada. Los asistentes apostaron por estilismos que combinaron alta costura, artesanía y una fuerte identidad creativa, confirmando el excelente momento que vive el diseño español.

Las siluetas escultóricas fueron una de las tendencias protagonistas. Vestidos de líneas arquitectónicas, mangas voluminosas y tejidos estructurados dominaron una alfombra roja donde el minimalismo convivió con propuestas mucho más teatrales.

El negro volvió a demostrar que nunca pasa de moda. Numerosas invitadas eligieron vestidos monocromáticos de corte impecable, enriquecidos con transparencias estratégicas, bordados artesanales o detalles joya que aportaban sofisticación sin caer en la exageración.

En contraste, también brillaron los tonos blancos, marfiles y metálicos, especialmente en diseños confeccionados en satén, organza y tejidos con acabado luminoso. Estas propuestas aportaron frescura y elegancia, convirtiéndose en algunas de las más fotografiadas de la noche.

Entre los looks que más comentarios generaron destacaron aquellos que apostaron por el volumen y la experimentación. Capas dramáticas, faldas escultóricas, aplicaciones florales tridimensionales y corsés reinterpretados demostraron que la creatividad sigue ocupando un lugar central en la moda española.

También llamaron la atención varios estilismos de inspiración futurista, con acabados metalizados, patrones geométricos y referencias a la innovación tecnológica, una tendencia muy alineada con el reconocimiento recibido por proyectos centrados en la sostenibilidad y la investigación textil.

Los accesorios adquirieron un protagonismo especial. Maxi pendientes escultóricos, joyería contemporánea y bolsos de autor completaron muchos de los conjuntos sin restar protagonismo a las prendas principales.

Los hombres tampoco pasaron desapercibidos. Los clásicos esmóquines convivieron con trajes de patronaje relajado, tejidos satinados, americanas cruzadas y combinaciones cromáticas alejadas del negro tradicional.

Muchos invitados apostaron por reinterpretar el traje clásico con cortes más fluidos y siluetas contemporáneas, confirmando que la moda masculina española continúa evolucionando hacia propuestas más sofisticadas y personales.

Más allá del glamour, la tercera edición de los Premios de la Academia de la Moda Española sirvió para reivindicar el peso de un sector que combina creatividad, innovación, sostenibilidad y excelencia artesanal. La gala volvió a demostrar que la moda española vive un momento de gran proyección internacional, respaldada por diseñadores, empresas y artesanos capaces de competir al más alto nivel.

Con una alfombra roja repleta de inspiración, estilismos memorables y una cuidada puesta en escena, esta edición confirmó que los Premios de la Academia de la Moda Española ya forman parte de las grandes citas del calendario cultural y creativo del país, celebrando una industria que continúa creciendo sin perder de vista su identidad.