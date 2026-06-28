La moda de Rosalía en su concierto de LUX: arte, ballet y vanguardia

Algunos de los estilismos lucidos por Rosalía dentro y fuera del escenario durante la gira LUX Cedidas

La gira LUX de Rosalía no solo ha destacado por su propuesta musical, sino también por una estética visual que ha convertido cada concierto en una auténtica pasarela artística.

El vestuario de la artista se ha transformado en una pieza fundamental del espectáculo, combinando referencias al ballet clásico, la moda de alta costura, el arte religioso y la tradición española.

El balletcore como protagonista

Uno de los elementos más llamativos de la gira es la influencia del fenómeno balletcore, una tendencia inspirada en la estética de las bailarinas clásicas. Rosalía aparece en escena con tutús estructurados, faldas de tul, zapatillas de punta y siluetas que evocan el mundo del ballet, aunque reinterpretadas con un enfoque contemporáneo y atrevido.

Lejos de reproducir la imagen tradicional de una bailarina, la cantante mezcla estos elementos con corsés, tejidos transparentes, detalles metálicos y accesorios teatrales, creando un equilibrio entre delicadeza y fuerza escénica.

Algunos de los estilismos lucidos por Rosalía dentro y fuera del escenario durante la gira LUX Cedida

Dior y la alta costura sobre el escenario

Parte importante del vestuario de LUX ha sido diseñada por Jonathan Anderson para la casa de moda Dior. Los diseños incluyen vestidos de organza, tutús bordados, capas etéreas y piezas inspiradas en la costura histórica europea. Estas creaciones convierten cada actuación en una experiencia visual cercana a una obra de teatro contemporánea.

Uno de los aspectos más destacados de la gira LUX es la estrecha colaboración entre Rosalía y la firma de moda Dior. Bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, la maison desarrolló una serie de piezas exclusivas que transforman el vestuario en una extensión del concepto artístico del espectáculo.

Las creaciones de Dior para LUX se caracterizan por su compleja construcción arquitectónica. Los tutús de gran volumen, elaborados con múltiples capas de tul y organza, generan una sensación de movimiento constante bajo la iluminación del escenario. Estas prendas no solo evocan el ballet clásico, sino que también reinterpretan los códigos tradicionales de la alta costura francesa desde una perspectiva contemporánea.

Los vestidos incorporan bordados artesanales, aplicaciones brillantes y tejidos translúcidos que reflejan la luz durante las actuaciones, reforzando el simbolismo central de la gira. La paleta cromática, dominada por blancos, marfiles, plateados y tonos perlados, contribuye a crear una imagen etérea y casi celestial, alineada con la narrativa visual de LUX.

Además, Dior diseñó piezas que combinan delicadeza y fuerza. Los corsés estructurados, las mangas escultóricas y las capas de gran formato aportan dramatismo a la puesta en escena, mientras que los detalles inspirados en la danza clásica mantienen una sensación de ligereza. Esta dualidad refleja uno de los temas recurrentes en la obra de Rosalía: la convivencia entre tradición y modernidad.

La colaboración con Dior también demuestra la creciente influencia de Rosalía en la industria de la moda internacional. Más que vestir a la artista, la firma participa activamente en la construcción de una identidad visual que convierte cada concierto de LUX en una experiencia inmersiva donde música, arte y alta costura dialogan constantemente. De este modo, el vestuario deja de ser un complemento para convertirse en un elemento narrativo esencial dentro del espectáculo.

Algunos de los estilismos lucidos por Rosalía dentro y fuera del escenario durante la gira LUX Cedida

Influencias religiosas y artísticas

La estética de LUX está profundamente ligada al concepto del álbum. El vestuario incorpora referencias a la iconografía religiosa, figuras angelicales, halos, capas monumentales y elementos que recuerdan al arte barroco y a pinturas clásicas.

Diversos medios han señalado que Rosalía utiliza la moda para reforzar el simbolismo de la luz, la espiritualidad y la transformación presentes en el proyecto.

Tradición española reinterpretada

Otro aspecto destacado es la incorporación de elementos vinculados a la cultura española. Tocados, volúmenes teatrales y guiños a la estética cortesana conviven con diseños futuristas, creando una identidad visual única. El resultado es una propuesta que conecta el patrimonio cultural español con las tendencias internacionales más actuales.

Algunos de los estilismos lucidos por Rosalía dentro y fuera del escenario durante la gira LUX Cedia

Los estilismos de Rosalía fuera del escenario

Más allá de los espectaculares diseños de Dior que luce sobre el escenario, Rosalía ha convertido cada aparición pública durante la gira LUX en una oportunidad para reforzar la identidad estética del proyecto. Sus estilismos fuera de los conciertos mantienen una coherencia visual con el universo de la gira, combinando referencias al ballet, la alta costura y la moda urbana contemporánea.

Durante sus desplazamientos, encuentros con la prensa y apariciones promocionales, la artista ha apostado por una versión más relajada del balletcore. Es habitual verla con cárdigans de punto, calentadores, bailarinas, faldas de tul y prendas de siluetas suaves que recuerdan al vestuario de danza. Sin embargo, estos elementos se combinan con cazadoras oversize, gafas futuristas, botas de gran tamaño o accesorios de inspiración deportiva, creando un contraste que se ha convertido en una de las señas de identidad de esta etapa artística.

Otro rasgo característico de sus estilismos es el protagonismo de los tonos claros. Blancos, marfiles, grises perla y plateados aparecen de forma recurrente tanto en sus looks de calle como en sus apariciones oficiales. Esta elección cromática conecta directamente con el concepto de LUX, donde la luz funciona como eje narrativo y visual de todo el proyecto.

La influencia de Dior también se extiende fuera del escenario. Rosalía ha incorporado piezas de la firma francesa en numerosas apariciones públicas, desde vestidos de inspiración romántica hasta conjuntos estructurados que reinterpretan códigos clásicos de la alta costura. Estas prendas suelen convivir con elementos más urbanos y contemporáneos, reflejando la capacidad de la artista para mezclar lujo y cultura popular.

Además, los accesorios desempeñan un papel fundamental en la construcción de esta nueva imagen. Grandes lazos, tocados, joyería minimalista, gafas de diseño y bolsos escultóricos completan estilismos cuidadosamente estudiados que prolongan la narrativa visual de la gira. Cada aparición parece formar parte de un mismo relato estético, donde no existe una separación clara entre la Rosalía artista y la Rosalía figura pública.

En conjunto, los looks que Rosalía luce fuera de los conciertos demuestran que LUX no es únicamente una gira musical, sino una propuesta creativa integral. La artista utiliza la moda como una herramienta de comunicación que trasciende el escenario, consolidando una imagen coherente y sofisticada que la sitúa entre las figuras más influyentes de la moda contemporánea.

La moda en los conciertos de LUX va mucho más allá de acompañar la música. Rosalía utiliza el vestuario como una herramienta narrativa que ayuda a construir el universo artístico del espectáculo. La combinación de balletcore, alta costura, simbolismo religioso y tradición española convierte cada look en una extensión de su propuesta creativa, consolidándola como una de las artistas con mayor influencia en la moda contemporánea.