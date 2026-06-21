La arruga es bella, una revolución cultural

Modelo de Adolfo Domínguez Cedida

Adolfo Domínguez es una de las figuras más influyentes de la moda española y gallega contemporánea. Su nombre está ligado a una visión innovadora del diseño, basada en la naturalidad, la comodidad y la elegancia sin artificios. A través de su famosa filosofía “La arruga es bella”, revolucionó la forma de entender la moda en España y logró proyectar una marca de alcance internacional.

Adolfo Domínguez Fernández nació en 1950 en la localidad gallega de A Pobra de Trives (Ourense). Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela y posteriormente amplió su formación en París y Londres, donde profundizó en disciplinas relacionadas con la estética, el arte y la cinematografía. Estas experiencias internacionales influyeron decisivamente en su visión creativa y empresarial.

A comienzos de los años setenta regresó a Galicia para hacerse cargo de la sastrería familiar. Desde allí comenzó a desarrollar una propuesta de moda diferente, inspirada en el minimalismo, la funcionalidad y las corrientes de vanguardia que había conocido durante su estancia en Europa.

Modelo de Adolfo Domínguez Cedida

La firma Adolfo Domínguez fue fundada en 1976. Desde sus inicios apostó por prendas desestructuradas, tejidos naturales y diseños alejados de la rigidez tradicional de la moda masculina de la época. Su propuesta llamó la atención tanto en España como en mercados internacionales.

Con una filosofía basada en la sencillez, la comodidad y la autenticidad, Adolfo Domínguez desafió las normas tradicionales de la moda. Su célebre lema “La arruga es bella” no solo fue una exitosa campaña publicitaria, sino también una declaración de principios que defendía la naturalidad frente a la perfección artificial. Gracias a esta visión innovadora, se consolidó como uno de los principales representantes de la moda española en el mundo.

Durante la década de 1980 la empresa inició una fuerte expansión con la apertura de tiendas propias en ciudades como Madrid, Londres, París, Oporto y Tokio. La colección femenina, lanzada en 1984, contribuyó a consolidar la marca y ampliar su presencia internacional.

“La arruga es bella”

El mayor hito de la trayectoria de Adolfo Domínguez llegó con la campaña publicitaria “La arruga es bella”. Este lema rompía con la idea de que la ropa debía ser impecablemente rígida y proponía una estética más natural y auténtica. La campaña se convirtió en uno de los eslóganes más reconocidos de la moda española y ayudó a posicionar la marca como un referente de innovación y personalidad.

Modelo de Adolfo Domínguez Cedida

Más que una estrategia comercial, la frase representaba una filosofía de vida basada en la aceptación de la imperfección y la búsqueda de la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Si existe un momento que define la trayectoria de Adolfo Domínguez es el lanzamiento de la campaña publicitaria “La arruga es bella” durante la década de 1980. Hasta entonces, la moda asociaba la elegancia con prendas perfectamente planchadas y estructuradas. Domínguez rompió con esa idea al defender que las arrugas naturales de ciertos tejidos podían aportar personalidad, autenticidad y belleza.

La campaña causó un enorme impacto social porque iba más allá de la ropa. En cierto modo, cuestionaba la obsesión por la perfección y proponía una visión más humana de la estética. El lema se convirtió rápidamente en parte de la cultura popular española y sigue siendo una de las campañas publicitarias más recordadas de la historia del país.

Adolfo Domínguez es mucho más que un diseñador de moda. Su capacidad para transformar una pequeña sastrería familiar en una marca internacional y para introducir una nueva forma de entender la elegancia lo convierten en una figura clave de la cultura empresarial y creativa española. Su mensaje de naturalidad, resumido en la célebre frase “La arruga es bella”, sigue siendo hoy uno de los símbolos más reconocibles de la moda española.

La empresa en la actualidad

Actualmente, la compañía cuenta con cientos de puntos de venta distribuidos por numerosos países y mantiene una importante presencia internacional. Desde 2020, la presidencia ejecutiva está en manos de Adriana Domínguez, hija del fundador, quien ha impulsado una nueva etapa centrada en la innovación, la sostenibilidad y la rentabilidad empresarial.

Modelo de Adolfo Domínguez Cedida

La firma continúa defendiendo la denominada “moda de autor”, una propuesta basada en la creatividad, la calidad y la identidad propia, manteniendo vivo el legado de su fundador en un mercado cada vez más competitivo.

Las primeras colecciones introdujeron elementos poco habituales en la moda española:

Prendas amplias y cómodas.

Uso predominante de fibras naturales.

Colores neutros y elegantes.

Diseños atemporales.

Influencias del minimalismo internacional.

Atención especial a la calidad de los tejidos.

La propuesta conectó rápidamente con consumidores que buscaban una alternativa sofisticada pero funcional. El éxito permitió a la empresa iniciar una expansión progresiva dentro y fuera de España.

Filosofía de diseño

La obra de Adolfo Domínguez se caracteriza por varios principios fundamentales:

Naturalidad. Para el diseñador, la ropa debía respetar el cuerpo y adaptarse a la persona, no al contrario. Sus diseños buscaban realzar la individualidad sin imponer formas artificiales.

Funcionalidad. La comodidad siempre ocupó un lugar central en sus colecciones. Defendía que una prenda elegante debía ser también práctica para la vida diaria.

Atemporalidad. Frente a las tendencias pasajeras, apostó por diseños capaces de mantenerse vigentes durante años. Esta idea anticipó muchos de los debates actuales sobre sostenibilidad y consumo responsable.

Calidad. La selección cuidadosa de materiales y procesos de fabricación fue una constante en la evolución de la marca.

Simplicidad. La eliminación de elementos innecesarios se convirtió en una de sus principales señas de identidad. Su estilo demostraba que la elegancia podía encontrarse en la sencillez.

Expansión internacional

Durante los años ochenta y noventa, la firma experimentó un fuerte crecimiento. Las tiendas de Adolfo Domínguez comenzaron a abrirse en ciudades de Europa, América Latina y Asia.

La marca logró posicionarse en mercados tan diversos como:

Portugal

Francia

Reino Unido

Japón

México

Chile

Esta expansión contribuyó a consolidar la presencia internacional de la moda española y abrió el camino para otras firmas nacionales.

Modelo Adolfo Domínguez Cedida

Con el paso del tiempo, la empresa amplió su catálogo más allá de la moda masculina. Entre sus principales líneas destacan:

Moda femenina.

Complementos.

Calzado.

Perfumería.

Bolsos.

Accesorios.

Colecciones de temporada.

Especialmente exitosas fueron sus fragancias, que ayudaron a aumentar la notoriedad de la marca entre públicos más amplios.

Compromiso con la sostenibilidad

Mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una prioridad para la industria de la moda, Adolfo Domínguez ya defendía la necesidad de consumir menos y mejor.

Su filosofía se basaba en principios que hoy resultan especialmente relevantes:

Comprar prendas de mayor duración.

Reducir el consumo impulsivo.

Valorar la calidad frente a la cantidad.

Utilizar materiales más respetuosos con el medio ambiente.

Diseñar colecciones con una vida útil prolongada.

Esta visión lo convierte en un precursor de muchos de los movimientos actuales relacionados con la moda sostenible.

El regreso a Galicia y la transformación del negocio

A principios de los años setenta regresó a Galicia para incorporarse al negocio textil familiar. Lo que inicialmente parecía una decisión empresarial convencional se convirtió en el punto de partida de una auténtica revolución creativa.

En una época en la que la moda española seguía patrones muy tradicionales, Adolfo Domínguez comenzó a experimentar con nuevas formas, tejidos y conceptos. Inspirado por el minimalismo europeo y por diseñadores japoneses que defendían la funcionalidad de la ropa, apostó por prendas más cómodas, naturales y versátiles.

Su objetivo era crear una moda que acompañara a las personas en su vida cotidiana, alejándose de la rigidez y la ostentación. Esta visión resultó innovadora en un mercado acostumbrado a valorar la apariencia formal por encima del confort.

Premios y reconocimientos

La trayectoria de Adolfo Domínguez ha sido reconocida con numerosos galardones nacionales e internacionales. Entre los más destacados figura el Premio Nacional de Diseño de Moda, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el sector cultural español.

Su contribución ha sido valorada no solo por sus diseños, sino también por su capacidad para construir una empresa innovadora y competitiva desde Galicia, demostrando que era posible desarrollar una marca global desde una región periférica.

El relevo generacional

En las últimas décadas, la compañía ha vivido un importante proceso de transformación. La dirección ejecutiva pasó a manos de Adriana Domínguez, hija del fundador.

Bajo su liderazgo, la empresa ha impulsado una estrategia centrada en la digitalización, la sostenibilidad y la modernización de la marca, manteniendo al mismo tiempo los valores esenciales que la hicieron famosa.

Legado e influencia

La influencia de Adolfo Domínguez va mucho más allá de sus colecciones. Su trabajo contribuyó a modernizar la industria textil española y a posicionar el diseño nacional en el escenario internacional.

Adolfo Domínguez representa una de las figuras más importantes de la moda española contemporánea. Desde sus inicios en una pequeña localidad gallega hasta la creación de una empresa con presencia internacional, su trayectoria es un ejemplo de creatividad, innovación y visión empresarial.

Su defensa de la naturalidad, resumida en la inolvidable frase “La arruga es bella”, transformó la forma de entender la elegancia y dejó una huella permanente en la cultura española. Hoy, décadas después de sus primeras colecciones, su legado sigue vigente como símbolo de una moda más humana, consciente y atemporal.