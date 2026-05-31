La Costa: Cantê presenta Joyful Disruption

Cantê lanza nuevo drop Joyful Disruption, una celebración de la libertad de vivir el presente. Después de El Descubrimiento y La Pausa (1º y 2º drop), La Costa entra en su capítulo más libre y vibrante, una invitación a vivir el verano sin reglas, planes ni límites.

Inspirado en la energía de los días cálidos, los viajes improvisados y los momentos espontáneos entre amigas, este tercer drop refleja un verano ligero, intenso y auténtico. Entre baños al atardecer, música alta y piel salada, Joyful Disruption celebra la libertad de vivir el presente.

Joyful Disruption es un manifiesto a la ligereza, la espontaneidad y al verano vivido plenamente

La colección presenta una expresión más atrevida y solar, con colores vivos, estampados expresivos y siluetas fluidas que acompañan el movimiento natural del verano. Fotografiada en las playas mediterráneas y carreteras costeras, la campaña captura la esencia de los días despreocupados donde la felicidad sucede de forma natural.

Cantê

Nació de días soleados en la playa, del mar y de los viajes compartidos por Mariana Delgado y Rita Soares. Cantê es una forma de ser, de vivir lo original y marcar la diferencia. Desde 2011, las dos han transformado el espíritu juvenil en bikinis, trikinis y trajes de baño exclusivos, con atención a los detalles y la creatividad fruto de la combinación única de colores y estampados originales.

De Portugal llega la inspiración y la producción de calidad con el pensamiento de que siempre es verano en algún lugar.