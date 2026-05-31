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Estilo Ideal

La Costa: Cantê presenta Joyful Disruption

Natalia Alcayde
31/05/2026 12:00
Joyful Disruption (2)
 
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Cantê lanza nuevo drop Joyful Disruption, una celebración de la libertad de vivir el presente. Después de El Descubrimiento y La Pausa (1º y 2º drop), La Costa entra en su capítulo más libre y vibrante, una invitación a vivir el verano sin reglas, planes ni límites.

Inspirado en la energía de los días cálidos, los viajes improvisados y los momentos espontáneos entre amigas, este tercer drop refleja un verano ligero, intenso y auténtico. Entre baños al atardecer, música alta y piel salada, Joyful Disruption celebra la libertad de vivir el presente.

Joyful Disruption es un manifiesto a la ligereza, la espontaneidad y al verano vivido plenamente

La colección presenta una expresión más atrevida y solar, con colores vivos, estampados expresivos y siluetas fluidas que acompañan el movimiento natural del verano. Fotografiada en las playas mediterráneas y carreteras costeras, la campaña captura la esencia de los días despreocupados donde la felicidad sucede de forma natural.

Joyful Disruption (1)
 

Cantê

Nació de días soleados en la playa, del mar y de los viajes compartidos por Mariana Delgado y Rita Soares. Cantê es una forma de ser, de vivir lo original y marcar la diferencia. Desde 2011, las dos han transformado el espíritu juvenil en bikinis, trikinis y trajes de baño exclusivos, con atención a los detalles y la creatividad fruto de la combinación única de colores y estampados originales.

De Portugal llega la inspiración y la producción de calidad con el pensamiento de que siempre es verano en algún lugar.

Joyful Disruption
 
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