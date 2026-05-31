Coastal: House of Sunny evoca la nostalgia costera

Hay algo perdurable en las costas británicas. El aroma a sal en el aire, el encanto nostálgico de los puestos de helados, las tumbonas a rayas alineadas en el paseo marítimo. Es una nostalgia muy especial, y House of Sunny se sumerge de lleno en ella para la temporada primavera/verano 2026 con su último lanzamiento, “Coastal”.

Inspirándose en los encantadores pueblos portuarios y la indumentaria tradicional de la costa, la colección reinterpreta elementos costeros clásicos para crear algo más moderno y sofisticado. Por supuesto, las rayas que recuerdan a las tumbonas vintage están presentes en toda la colección, mientras que una paleta de tonos menta pálidos, amarillos mantequilla y suaves azules celestes refleja los colores ligeramente desteñidos por el sol propios de los veranos británicos.

Pieza icónica

La pieza central es el icónico cárdigan “Tripper” de la marca, reinventado con un nuevo estampado propio que evoca la misma nostalgia. Además, el siempre popular “Hockney” regresa tras una larga espera, junto con una serie de siluetas ligeras y cómodas, diseñadas para adaptarse a diferentes ambientes, ideales tanto para la playa como para la ciudad.

“No dejábamos de volver a la idea del kitsch costero británico. Los colores nunca son del todo perfectos, las rayas están ligeramente torcidas”, dice Sunny Williams, directora creativa y fundadora de la marca. “Hay algo nostálgico en esa imperfección, y queríamos que la colección transmitiera esa misma sensación, sin ser demasiado pulida”.

Esa idea se refleja en los materiales. La malla reciclada se combina con suaves algodones, mientras que un motivo de pez bordado al estilo inglés añade un detalle sutil y divertido. El resultado es un guardarropa diseñado para la comodidad de la vida costera. Son prendas versátiles que se pueden usar solas o combinadas, según la ocasión.

La nueva colección “Coastal” presenta prendas diseñadas para ser usadas repetidamente, inspiradas en recuerdos.

Sunny Williams concluye: “Es nuestra propia interpretación de la ropa de verano, una que captura la esencia de la estación británica, donde al sol suele seguirle una brisa fresca”.