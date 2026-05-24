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Estilo Ideal

50 vestidos para contar una historia

Natalia Alcayde
24/05/2026 12:06
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Exposición '50 vestidos para contar una historia'
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Celebrar treinta años dentro de la industria de la moda supone hoy un acto de resistencia. En un sistema dominado por la velocidad, la rotación permanente y el consumo instantáneo, la trayectoria de Teresa Helbig adquiere un significado que va más allá de lo estrictamente creativo.

La exposición ‘50 vestidos para contar una historia’ no es únicamente una retrospectiva sobre su trabajo. Es una reivindicación de la permanencia, del taller y de la moda entendida como construcción emocional y cultural. 

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Exposición '50 vestidos para contar una historia'
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A través de cincuenta piezas emblemáticas, Helbig revisa tres décadas de creación independiente en las que ha logrado consolidar un lenguaje propio dentro de la moda española: delicado pero firme, romántico pero contemporáneo, sofisticado sin artificio. 

La costura como herencia emocional

Desde sus inicios en Barcelona, Teresa Helbig desarrolló una relación profundamente artesanal con el diseño. Su universo creativo siempre ha estado ligado al detalle: bordados minuciosos, encajes trabajados, transparencias equilibradas y estructuras ligeras que parecen dialogar con el movimiento natural del cuerpo. 

Vestidos para contar una historia
Exposición '50 vestidos para contar una historia'
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En sus colecciones, la técnica nunca se impone sobre la emoción. Al contrario: el trabajo manual funciona como vehículo narrativo. Cada vestido parece contener una historia previa, una memoria textil que conecta tradición y modernidad. 

La defensa del taller

La permanencia de Helbig resulta especialmente significativa en una época donde muchas firmas independientes desaparecen absorbidas por la lógica de las grandes corporaciones o por la presión del consumo acelerado. 

Frente a la industrialización extrema del lujo, su trayectoria reivindica: 

  • El valor del tiempo lento. 

  • La singularidad de la pieza artesanal. 

  • Y la importancia del conocimiento técnico transmitido generacionalmente. 

En ese sentido, la exposición funciona también como un homenaje al oficio invisible que sostiene la moda: patronistas, bordadoras, costureras y artesanos cuya labor rara vez ocupa el centro de la conversación pública. 

Una feminidad compleja

La moda de Teresa Helbig nunca ha respondido a una visión rígida de la feminidad. Sus diseños combinan delicadeza y fuerza, romanticismo y precisión técnica. 

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Exposición '50 vestidos para contar una historia'
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Sus vestidos no buscan disfrazar ni imponer una identidad; acompañan a quien los lleva. Existe en su trabajo una comprensión muy contemporánea del cuerpo femenino: libre, cambiante y ajeno a estereotipos simplificados. 

Quizá por eso sus creaciones han conectado con mujeres de perfiles muy distintos, desde actrices hasta músicas o figuras institucionales. 

Moda española y reconocimiento internacional

La trayectoria de Helbig también permite reflexionar sobre la evolución de la moda española durante las últimas décadas. Tradicionalmente situada a la sombra de grandes capitales como París o Milán, España ha desarrollado una generación de diseñadores capaces de construir discursos propios desde la independencia creativa. Dentro de ese panorama, Teresa Helbig ocupa un lugar singular. Su trabajo nunca dependió de la espectacularidad mediática ni del impacto inmediato. Apostó por una sofisticación silenciosa basada en la calidad y la coherencia estética.

Vestidos que sobreviven al tiempo

Uno de los aspectos más relevantes de la exposición es precisamente la capacidad de estas piezas para resistir el paso de los años. Muchas de ellas continúan resultando contemporáneas porque fueron concebidas más allá de la tendencia puntual. 

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Exposición '50 vestidos para contar una historia'
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En un momento donde la industria produce imágenes destinadas a desaparecer rápidamente, Helbig reivindica otra idea de moda: aquella que permanece en el armario, en la memoria y en la experiencia emocional de quien la viste. 

La belleza de la permanencia

‘50 vestidos para contar una historia’ termina revelando algo esencial: la verdadera modernidad no siempre reside en la ruptura constante. A veces consiste en sostener una identidad propia a lo largo del tiempo. 

En la obra de Teresa Helbig hay romanticismo, técnica y sensibilidad, pero también una forma de resistencia cultural. La defensa de una moda donde el lujo todavía puede significar dedicación, emoción y permanencia. 

Y quizá ahí radique el valor más profundo de estas tres décadas: recordar que la belleza necesita tiempo para construirse.

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