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Estilo Ideal

Roberto Verino presenta Heritage

Natalia Alcayde
03/05/2026 11:00
Roberto Verino
Algunas de las propuestas de moda y complementos para mujer de Roberto Verino
CEDIDA
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La herencia de lo inmaterial para celebrar el día de la madre por Roberto Verino. Con motivo del Día de la Madre, Roberto Verino presenta HERITAGE: un homenaje a esa transmisión silenciosa, a la herencia invisible que se construye en lo cotidiano y define una manera única de entender la elegancia.

Una sensibilidad que no necesita explicarse: el gusto por lo bello, la atención al detalle y la elección siempre intencionada. Una elegancia que no responde a la tendencia, sino a una identidad profunda. Que se intuye en los gestos, en la forma de combinar, de cuidar y de elevar lo sencillo.

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HERITAGE pone en valor aquello que perdura: la calidad de los materiales, el equilibrio en cada decisión, y piezas pensadas para acompañar.

Este Día de la Madre, celebramos ese estilo que no se aprende, que se hereda. Porque la elegancia no es solamente estética: es una forma de vivir.

Sobre Roberto Verino

Roberto Verino es una marca de moda nacida en 1982 sinónimo de calidad y un referente del mejor diseño “Made in Spain”. Comercializa colecciones de mujer, hombre y accesorios.

La búsqueda de la excelencia en el patronaje, la calidad en el tejido y una silueta femenina y elegante pero siempre sugerente son las máximas de sus creaciones.

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