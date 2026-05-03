Roberto Verino presenta Heritage
La herencia de lo inmaterial para celebrar el día de la madre por Roberto Verino. Con motivo del Día de la Madre, Roberto Verino presenta HERITAGE: un homenaje a esa transmisión silenciosa, a la herencia invisible que se construye en lo cotidiano y define una manera única de entender la elegancia.
Una sensibilidad que no necesita explicarse: el gusto por lo bello, la atención al detalle y la elección siempre intencionada. Una elegancia que no responde a la tendencia, sino a una identidad profunda. Que se intuye en los gestos, en la forma de combinar, de cuidar y de elevar lo sencillo.
HERITAGE pone en valor aquello que perdura: la calidad de los materiales, el equilibrio en cada decisión, y piezas pensadas para acompañar.
Este Día de la Madre, celebramos ese estilo que no se aprende, que se hereda. Porque la elegancia no es solamente estética: es una forma de vivir.
Sobre Roberto Verino
Roberto Verino es una marca de moda nacida en 1982 sinónimo de calidad y un referente del mejor diseño “Made in Spain”. Comercializa colecciones de mujer, hombre y accesorios.
La búsqueda de la excelencia en el patronaje, la calidad en el tejido y una silueta femenina y elegante pero siempre sugerente son las máximas de sus creaciones.