Algunas de las propuestas de moda y complementos para mujer de Roberto Verino CEDIDA

La herencia de lo inmaterial para celebrar el día de la madre por Roberto Verino. Con motivo del Día de la Madre, Roberto Verino presenta HERITAGE: un homenaje a esa transmisión silenciosa, a la herencia invisible que se construye en lo cotidiano y define una manera única de entender la elegancia.

Una sensibilidad que no necesita explicarse: el gusto por lo bello, la atención al detalle y la elección siempre intencionada. Una elegancia que no responde a la tendencia, sino a una identidad profunda. Que se intuye en los gestos, en la forma de combinar, de cuidar y de elevar lo sencillo.

HERITAGE pone en valor aquello que perdura: la calidad de los materiales, el equilibrio en cada decisión, y piezas pensadas para acompañar.

Este Día de la Madre, celebramos ese estilo que no se aprende, que se hereda. Porque la elegancia no es solamente estética: es una forma de vivir.

Sobre Roberto Verino

Roberto Verino es una marca de moda nacida en 1982 sinónimo de calidad y un referente del mejor diseño “Made in Spain”. Comercializa colecciones de mujer, hombre y accesorios.

La búsqueda de la excelencia en el patronaje, la calidad en el tejido y una silueta femenina y elegante pero siempre sugerente son las máximas de sus creaciones.