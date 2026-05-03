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Estilo Ideal

ElPulpo: “Like mother, like daughter”

Natalia Alcayde
03/05/2026 13:00
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Varias prendas de la colección primavera-verano de ElPulpo Teen
Cedida
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ElPulpo Teen propone el regalo perfecto para el Día de la Madre: prendas frescas, cómodas y versátiles pensadas para compartir estilo y crear looks únicos entre madres e hijas esta primavera verano. ElPulpo Teen apuesta por una celebración con mucho estilo a través de una colección llena de frescura, significado y comodidad. Bajo el lema “Like mother, like daughter”, nace una propuesta pensada para sorprender a las mamás que inspiran y marcan estilo, que acompañan y transmiten su esencia en cada gesto y elección. 

Desde la mirada de una hija, la colección refleja esa conexión natural en la que los estilos se complementan y las prendas se comparten con total naturalidad, creando looks pensados para disfrutar juntas de la temporada primavera-verano.

La propuesta de la firma gallega está llena de color, frescura y autenticidad, diseñada para mujeres que no quieren renunciar al estilo ni al confort. Siluetas cómodas y versátiles, pensadas para acompañar el día a día con un aire fresco y actual. El pantalón fluido de rayas en azul, combinado con la camisa a juego, se convierte en uno de los conjuntos clave de la colección, perfecto para crear looks coordinados llenos de personalidad.

ElPulpo
 

Para un estilo más casual, la sudadera con estampado City of Stars en azul lavado aporta ese toque desenfadado ideal para planes improvisados, mientras que la camiseta lavada con diseño de alas en azul marino introduce un guiño más creativo y rompedor. Por su parte, la camiseta de manga larga en amarillo claro añade luz y frescura, convirtiéndose en una prenda esencial para los días más suaves de la temporada

Los tonos, inspirados en el mar y la luz de la primavera, y los tejidos ligeros refuerzan la idea de una colección pensada para adaptarse a cualquier momento: desde un paseo por la ciudad hasta una escapada en familia. Esta colección celebra el estilo intergeneracional con diseños que unen a madres e hijas a través de la moda, transmitiendo esa energía vibrante tan característica de la firma.

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